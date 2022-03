Las mejores joyas baratas

Cualquier look necesita de un buen complemento. No puedes poner los pies en la calle sin un buen bolso, unos pendientes perfectos o un smartwatch de primerísimo nivel. De día o de noche; más o menos formal. Una buena joya, un buen complemento, siempre acabará haciendo vestir más y mejor tus looks.

Cada una tiene sus gustos, pero los más comunes, y también los más deseados, son las joyas. Complementos de oro y de plata para mejorar tu estilo. Podríamos definirlo así.

Son las joyas un complemento normalmente caro y no siempre está el bolsillo, da igual a principio o a final de mes, como para hacer un desembolso grande en joyas.

Por eso hemos rebuscado y rebuscado para encontrar cinco piezas con las que mejorar tus looks sin que tu bolsillo sufra.

Un brazalete: Plata con turquesa

Para terminar, un brazalete.

Es más ancho que la pulsera que seleccionábamos más arriba, y junto con el anillo de Breil, la joya más moderna de nuestro editorial.

Este brazalete está hecho con plata esterlina 925 hipoalergénica que permite un uso cómodo en el día a día.

Plata de ley blanca, brillante y duradera. Una combinación de materiales fantástica para no fallar.

Según dicen desde la marca, Tuscany Silver, sus piezas están creadas utilizando los procesos tradicionales.

Unos pendientes: aros de oro de 9 quilates

Para empezar, unos pendientes. Pocos días, seguro, que faltan un buen par de pendientes en tu vida. Son el complemento más usado y más comprado por las mujeres, y cada vez más hombres, de todo el mundo.

En el caso concreto de este par que te seleccionamos, han sido elaborados con oro amarillo de la más alta calidad, lo que permite otorgarles un tono cálido y clásico.

El diseño refleja la tradición italiana de la marca, además de mostrar las bondades de su fantástico diseño artesanal.

Una opción inmejorable de pendientes que casará tanto con tus looks más elegantes como con los del día a día.

Un anillo: BREIL de la colección ROCKERS JEWELS

Terminado en acero, este anillo de la marca Breil es una opción perfecta para cualquier mano.

Desde 1939, la firma representa el estilo único de los relojes y joyas de acero, con un diseño original y un carácter exquisitamente italiano.

Cuando se trata de Breil, uno no puede evitar pensar en una marca de vanguardia, capaz de anticiparse a las tendencias y dictar nuevas reglas de estilo a través de creaciones originales y sorprendentes.

Un resultado que se refleja, también, en este anillo que hemos seleccionado dentro de las mejores joyas.

Una pulsera: Tuscany Silver

Después de los pendientes, lo más buscado y comprado son las pulseras, aunque rivalizan con los anillos de tú a tú.

Este modelo de pulsera está acabado en plata -esterlina 925 hipoalergénica- y pensado para el uso diario. Tanto en el trabajo como en el ocio.

Un diseño contemporáneo elaborado bajo los más altos estándares de calidad, tanto en la fabricación como en la selección de los materiales.

Una gran opción de regalo o de capricho para una misma.

Un colgante: Carissima Gold

Elaborado y terminado en oro amarillo de nueve quilates, este colgante aportará un tono cálido y clásico a tus looks.

No es el más arriesgado del mercado, las cosas como son, es más bien clásico, pero puede convertirse en un complemento fantástico para un vestido largo de noche o un conjunto arreglado para ir a trabajar.