Malas noticias para los fans de 'The Crown', la quinta temporada se retrasa

'The Crown' la serie de Netflix que cuenta la vida de la Reina Isabel II ha enganchado a millones de seguidores de todo el mundo. Aún no se ha estrenado la cuarta temporada de la serie, pero ya se empieza a hablar de la quinta temporada.

Una quinta temporada que no tiene previsto su estreno hasta 2022 y cuyo rodaje no comenzará hasta junio de 2021. Pero aunque pienses lo contrario este retraso no se debe al coronavirus. Al parecer, los productores de la serie quieren tomarse un descanso entre la cuarta y la quinta temporada, porque hay más complicaciones para poner el estudio a punto y tener los exteriores que necesitan para esta nueva época de la vida de la Reina Isabel II.

Esta quinta temporada de 'The Crown' se va a centrar en los comienzos de los años 90 hasta principios de la década de los 2000.

En esta nueva temporada la encargada de dar vida a la Reina Isabel va a ser la actriz británica Imelda Staunton, quien cogerá el relevo de Olivia Colman, quien se puso en la piel de la monarca en la tercera y cuarta temporada, quien a su vez ocupó el sitio de Claire Foy, quien encarnó los primeros años de la Reina en el trono.

En el papel de la princesa Margarita estará Lesley Manville. Tanto Imelda como Lesley estarán presentes en la quinta y sexta temporada de la serie, esta última ha sido confirmada a principios de este mes.

Algunos detalles de la cuarta temporada

Esta cuarta temporada contará la vida de la Reina Isabel desde la década de los 80. Olivia Colman volverá a dar vida a la monarca y estará acompañada en los papeles principales por Helena Bonham Carter, como su hermana la princesa Margaret y Tobias Menzies, como el príncipe Felipe.

En esta nueva temporada habrá dos personajes nuevos muy importantes la Princesa Diana, interpretada por Emma Corrin y Margaret Thatcher, a la que dará vida Gillian Anderson.

Dos nuevos personajes a los que los fans de la serie tendrán muchas ganas de ver.

Suponemos que esta nueva temporada se estrenará a finales de este año, pero habrá que esperar a que haya confirmación oficial.