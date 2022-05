'Los Bridgerton': ¡Ya sabemos sobre qué personaje se centrará la tercera temporada!

Cuando todavía estamos reponiéndonos de la emoción y del maratón de episodios de la segunda temporada de 'Los Bridgerton', que se estrenó recientemente en Netflix, ahora Lady Whistledown, quien todo lo sabe, nos ha chivado sobre qué personajes girará la tercera temporada de la serie. ¡Bueno, bueno, bueno!

"Queridos lectores, esta autora puede confirmar que la próxima temporada seguirá nada menos que la incipiente relación entre el Sr. Colin Bridgerton y la señorita Penelope Featherington. Con los días de Penélope como flor de pared agotándose, ¿finalmente florecerá? El tiempo lo dirá, y como siempre, también lo hará este autor".

Esta decisión se aleja así del orden en el que fueron publicado los libros sobre los que se basa la serie. De hecho, la tercera de las novelas, titulado 'Una oferta de un caballero', en realidad se centra en Benedict Bridgerton. El libro cuatro es el que ya se centró en Colin y Penélope, por lo que se aparta del orden de los libros.

Este cambio en el orden de las novelas ya se llevaba un tiempo planteando entre los fans por estas palabras de aquellos que toman las decisiones sobre qué, cuándo y cómo. Ente estas personas se encuentra, cómo no, Shonda Rimes.

"Hay ocho hermanos Bridgerton, así que estamos planeando seguir cada una de las historias románticas de los hermanos y las hermanas", dijo la productora ejecutiva a ET. "No vamos necesariamente en orden, pero vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias".

El creador de la serie, Chris Van Dusen hablaba también al respecto diciendo: "No puedo mencionar ni hablar de nada después de esta temporada, [pero] mi objetivo siempre fue centrarme en un hermano Bridgerton diferente cada temporada y no es ningún secreto que hay ocho hermanos Bridgerton. Con éxito, estaremos mientras Netflix nos tenga, pero me encantaría centrarme en cada uno de esos ocho hermanos Bridgerton y contar historias románticas para todos ellos".

Shonda también habló de que se estaban volviendo "un poco creativos, así que ya estamos trabajando duro para escribir la temporada 3… Eso ya está en progreso y ya lo verás. Dale tiempo". Pues parece que el tiempo ya se ha acabado y tienen claro que Penelope se merece encontrar el amor junto a su adorado Colin. O quizá no, nunca se sabe las vueltas que puede dar el universo de Los Bridgerton.