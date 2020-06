Llega Entrena Virtual, la plataforma que va a cambiar tu concepto de hacer deporte

Si eres de las que buscas excusas para no apuntarte al gimnasio porque no tienes tiempo, no encuentras el momento o porque simplemente te da pereza, hemos encontrado la solución perfecta para ti: Entrena Virtual, el nuevo proyecto de Vikika Costa y Javier Menéndez.

Durante estos meses de confinamiento han sido muchas las personas que se han puesto a hacer deporte en sus casas de manera sistemática, pues bien, esta nueva forma de ponerse en forma ha hecho que Vikika Costa y Javier Menéndez hayan encontrado la solución perfecta para todas aquellas personas que han cogido esta rutina deportiva.

Vikika Costa y Javier Menéndez presentan Entrena Virtual, una plataforma en la que por menos de 13 euros en cuatro semanas vas a poder hacer en tu casa o donde quieras. Solo necesitas tener una buena conexión a internet y ¡listo!

Con este nuevo proyecto, Vikika y Javi han conseguido lanzar la primera plataforma fitness 'low cost' a nivel mundial. Una plataforma que nos lo quiere dejar claro desde el principio: "Sin horarios, sin excusas". Perfecto para todas aquellas personas que por excusas o por falta de tiempo real no encuentran el momento de asistir a clases deportivas de forma presencial.

¿Qué es Entrena Virtual?

Es una plataforma, que funciona como las de series que tienes tan trilladas. El socio, una vez que se apunte, tendrá acceso a clases en directo, que duran de 20 a 60 minutos.

El usuario puede seleccionar aquellas clases que más se adapten a sus necesidades y tiempo que disponga, ya impartidas en las últimas cuatro semanas, que se irán renovando, y a las que no ha podido acceder en tiempo real.

¿Qué ejercicios puedo hacer en Entrena Virtual?

En la actualidad, de lunes a sábado, el equipo imparte tres clases diarias (una de fuerza, una de cardio y una de estiramientos, perfectamente combinables entre sí) de diferentes disciplinas como son HIIT, Pilates, Yoga, entrenamientos en pareja, full body, Core, ABS o Cardiobox, con diferentes niveles, adaptados a cada persona.

Lo que hará que haya disponibles 70 clases, pero que tienen una previsión de alcanzar las 200, ya que el próximo mes de julio quieren añadir nuevas disciplinas como dance, boxeo o entrenamientos para embarazadas, ya que quiere llegar al mayor público posible.

Uno de los puntos fuertes de Entrena Virtual es que puedes acceder a estas clases desde cualquier parte del mundo y a la hora que mejor te vaya.

Puedes hacer un seguimiento muy personalizado de las clases colectivas a las que hayas asistido, en las que todos los ejercicios están muy bien explicados por los monitores que las imparten.

La calidad de grabación de estas clases colectivas es muy buena ya que están en Full HD, así que no te vas a poder perder ni un solo detalle de las sesiones.

En resumidas cuentas ya no hay excusas para ponerse en forma. Qué, ¿te animas a probar el gimnasio 'low cost' más barato del mundo?