Lady Gaga y Ariana Grande, amigas y rivales en los MTV VMA 2020 con 9 nominaciones cada una

Lady Gaga y Ariana Grande son grandes amigas e incluso han colaborado juntas en diferentes temas. De hecho en los premios MTV VMA de 2020 van ambas optan a llevarse nueve galardones, convirtiéndose en las líderes de la lista. Ambas están seguidas de cerca por The Weeknd y Billie Eilish, quienes optan a seis premios.

Los MTV VMA 2020 se han adaptado a los tiempos y han añadido dos nuevas categorías para tener en cuenta las elaboraciones de videoclips durante la cuarentena. Han incluido Mejor Vídeo Musical desde Casa y Mejor Actuación durante la Cuarentena para premiar la creación durante los meses que hemos tenido que estar confinados.

Lady Gaga como Ariana Grande, que optan a estos los premios de Vídeo y Mejor Artista del año por su tema dance 'Rain on me', con el que también compiten para Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Canción Pop, Mejor cinematografía, Mejor Efectos Especiales y Mejor Coreografía.

Hay que recordar que 'Rain on me' es una canción incluida en el nuevo disco de Lady Gaga 'Chromatica'. El tema vio la luz el pasado mes de mayo y desde entonces no está dejando de triunfar tanto en las plataformas como en la radiofórmulas.

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones pero no son las únicas artistas que optan a llevarse sus premios. Billie Eilish y The Weeknd les siguen con seis; luego está el disco 'The Man' de Taylor Swift, con cinco; mientras que J Balvin, Dua Lipa y Justin Bieber optan a llevarse cuatro galardones.

¿Cuándo y cómo serán los MTV VMA 2020?

La gala de estos premios musicales tendrá lugar el próximo 30 de agosto en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) y por supuesto estará realizada con las medidas de seguridad oportunas y aún no saben si con aforo limitado o directamente sin público.

Desde el jueves 23 de agosto, los fans pueden dar su voto a las diferentes categorías que optan a llevarse un MTV VMA 2020.

¡Mucha suerte para todos!