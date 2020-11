Kristen Bell y Jonathan Groff van a volver a trabajar juntos en un musical

Kristen Bell y Jonathan Groff van a volver a coincidir sobre un set de rodaje. En esta ocasión, los que pusieran sus voces a Anna y Kristoff, respectivamente en la exitosa película de Disney 'Frozen', van a trabajar en una película musical.

Los actores son los elegidos para protagonizar 'Molly and the moon', una película musical dirigida por los creadores de 'Cómo conocí a vuestra madre', Carter Bays y Craig Thomas.

Según cuenta Deadline, esta nueva película 'Molly and the moon' es una comedia musical que tendrá algunos tintes dramáticos inspirados en los duros momentos que vivió Craig Thomas con la experiencia de ser padre primerizo y el éxito que estaba teniendo en televisión la serie 'Cómo conocí a vuestra madre'.

El guionista habla de que lo pasó bastante mal cuando él y su mujer esperaban su primer hijo y tenía que compaginar esta experiencia como padre primerizo y hacer los guiones para la segunda y tercera temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Craig Thomas se ha sincerado y ha contado que el ser padre iba a ser cómo podía pensarse en el mejor de los guiones. Sin embargo, la vida le tenía guardado un buen varapalo, porque su hijo nació con un problema genético y la paternidad no fue, ni mucho menos, como él se había imaginado.

A las dos semanas de nacer, con menos peso de lo normal, tuvo que ser sometido a una operación de corazón con todas las preocupaciones que eso puede suponer para los padres.

Ahora que han pasado años y Thomas Craig lo ve todo con más calma, pensó que esta experiencia vivida podría servir de base para el musical 'Molly and the moon'.

Esta película contará con un protagonista niño que se llamará Molly Moon (inspirado en Eliot, el hijo de Craig). Kristen Bell será la encargada de interpretar a su madre, mientras que Jonathan Groff, será su padre.

'Molly and the moon' va a suponer que dos grandes amigos como Kristen Bell y Jonathan Groff vuelvan a trabajar juntos. Coincidieron por primera vez en la primera película de 'Frozen' y luego han puesto sus voces a la segunda parte de la película de Disney y a los diferentes cortos que se han hecho sobre este filme de dibujos animados.