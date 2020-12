Kourtney Kardashian va a debutar en el cine con un papel en la película 'He's all that'

No lo vamos a negar y todo lo que rodea a esta noticia tiene bastante de sorprendente y raro. Kourtney Kardashian va a debutar en la gran pantalla con un papel en una película de adolescentes que se está preparando que se llama 'He's all that', un remake de la exitosa película de los 90 'Alguien como tú', protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook.

Que la mayor de las Kardashian haya conseguido un papel en el cine es bastante bizarro, pero lo es más cuando te enteras que la protagonista de dicho 'remake' de esta comedia adolescente va a ser Addison Rae, la reina de TikTok. De hecho, ha sido gracias a la amistad que une a Kourtney con Addison la que ha ayudado a que la hermana de Kim Kardashian vaya a debutar en el cine.

Más detalles sobre 'He's all that'

Esta nueva comedia adolescente romántica es un remake de 'Alguien como tú', una película que triunfó en los 90 cuando Freddie Prinze Jr., uno de los deportistas de más prestigio del instituto intentaba que una de las chicas menos populares se convirtiera en la reina del baile de graduación.

Ahora los papeles han cambiado y la película estará protagonizada por una chica popular, Addison Rae, que dará vida a Padget 'influencer' del instituto y que intentará convertir en rey de la fiesta de graduación a un chico que pase habitualmente pasa desapercibido en el día a día de los adolescentes.

El papel de protagonista masculino, según ha revelado Just Jared Jr. será para Andrew Matarazzo, conocido por su papel en 'Teen Wolf'. Este joven de 23 años dará vida a Logan, uno de los malotes del insti.

Y bien, el último y sorprendente detalle hasta la fecha de 'He's all that' es la incorporación al rodaje de Kourtney Kardashian quien, emocionada, ha dado la noticia en su cuenta de Instagram.

La hermana mayor de Kim sale tumbada sobre la cama mientras estudia el guion de la película en el que interpretará el papel de Jessica Miles Torres.