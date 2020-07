Khloé Kardashian anuncia la vuelta de su hermano Rob al reality

Khloé Kardashian está encantada con esta reincorporación al reality 'Keepin' Up With The Kardashians' que les dio fama mundial tanto a ella como a su familia. De hecho, la pequeña Kardashian ha sido la encargada de hacer público la vuelta de su hermano Rob, de 33 años, en la próxima temporada del programa.

La madre de True Thompson se ha encargado de llamar a un programa de radio para dar la buena nueva: "Mi hermano vuelve, creo que ahora se siente con más confianza y seguro de sí mismo, ya sabes, así que acaba de empezar a salir en la nueva temporada".

Rob Kardashian era un habitual del reality, de hecho siempre estaba compartiendo bromas con el que era por aquel entonces pareja de Kourtney Kardashian, Scott Dicick.

Hasta que llegó la séptima temporada de 'Keepin' Up With The Kardashians' un momento en el que el único hijo de Kris Jenner empezó a perder protagonismo, hasta que se fue.

En 2011 participó en un 'spin off' del reality 'Khloe & Lamar' y en el 'Bailando con las estrellas'. Cinco años después, en 2016, Rob Kardashian era la estrella de su propio programa junto a Blac Chyna, su por aquel entonces, pareja y la madre de su hija Dream, que ya tiene 3 años.

Pero entonces, comenzaron los problemas para Rob Kardashian. El momento en el que rompió con la rapera no fue nada fácil. Tuvo problemas con la justicia por publicar unas fotos de ella y luego no fue nada fácil alcanzar un acuerdo para la custodia de la pequeña Dream.

Sin embargo, parece que todo esos malos momentos ya están más que olvidados y Rob Kardashian vuelve con más ganas que nunca a la nueva temporada del reality 'Keepin' Up With The Kardashians', una temporada en la que no parece que vaya estar la hermana mayor del klan, Kourtney Kardashian.

Así que una vez más, unos que se van y otros que vuelven.