Irina Shayk y Kanye West, el romance más 'fashion' de todos (aunque no lo creas)

Fue a finales de mayo cuando las alarmas se dispararon. El rumor se publicó en la cuenta de Instagram DeuxMoi donde aseguraban que Irina Shayk y Kanye West llevan una temporada saliendo juntos. A falta de una confirmación por parte de la popular pareja, lo cierto es que las redes sociales se han convertido en un hervidero de noticias y fotos sobre ello. Hasta ahora.

Ahora han sido los paparazzi los que han conseguido unas imágenes en las que se puede ver a la pareja bajando del mismo avión privado en Nueva Jersey tras haber celebrado el cumpleaños del cantante en París. Y es que tras su divorcio de Kim Kardashian, Kanye West decidió celebrar su cumpleaños en la ciudad del amor y con Irina Shayk a su lado. ¿Alguien más necesita todavía una confirmación oficial por parte de la pareja?

Inmediatamente después bajaba del mismo avión el rapero, intentando pasar desapercibido cubriendo su cara con una chaqueta con capucha.

Aunque muchos creen que la pareja formada por Irina Shayk y Kanye West no durará, lo cierto es que si Kanye West con Kim Kardashian e Irina Shayk con Bradley Cooper se posicionaron como dos parejas con mucho estilo, no vemos por qué sería de distinta manera ahora que la modelo rusa y el rapero están juntos (aunque no haya confirmación oficial).

Ambos adoran la ropa casual con tintes deportivos. No solo eso. Los dos saben perfectamente cómo elevar a la categoría de icono cualquier look urbano que coordinan. De hecho, Irina Shayk es la reina del 'street style' de las calles de Nueva York y sus múltiples estilismos acertados así lo confirman.

Los dos extremadamente coquetos y aunque no creemos que los veamos posando juntos en ningún acto público, lo cierto es que causarían auténtico furor con sus 'looks'. No hay que olvidar que ambos dominan las alfombras rojas y las han paseado en solitario o junto a sus parejas.

La gala MET ha sido testigo de excepción de estas apariciones en las que, cómo no, tanto Irina Shayk como Kanye West coincidieron en su momento con sus respectivas parejas.

Ahora solo queda esperar a que alguno de los dos diga "esta boca es mía". Si bien es cierto, no se espera que ninguno de los dos confirme ni desmienta esta, de momento, posible relación ya que él se encuentra en un complicado proceso de divorcio con Kim Kardashian. Aunque lo están resolviendo de la manera más civilizada posible, aunque queda mucho proceso judicial por delante.