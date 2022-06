'Imagine Music Fest': el festival 'rooftop' liderado por mujeres

Tras unos años en los que la pandemia nos privó de los conciertos y los festivales, ahora estos se retoman incluso en las grandes ciudades como Madrid, hogar desde hace muchos años de la cantante y compositora guipuzcoana Miren Iza –lideresa de Tulsa–, la cual posee una de las voces más personales del pop español contemporáneo. Una cantante que se muestra siempre valiente en los textos, que apuesta por partituras equidistantes del pop y el folk y que hace inventario de catástrofes sentimentales de forma conmovedora.

Ella será la próxima protagonista de la segunda edición del 'Imagine Music Fest' que tiene lugar en el 'rooftop' del Sky Lounge del Hotel Barceló Imagine. Una experiencia íntima y muy preciosista que comenzará a las 21:00 horas el próximo 16 de junio y que tendrá una duración de una hora y cuarto. Las entradas, con un precio de 16 euros, puedes comprarlas en la web de Mutick.

En 2021 editó ‘Ese Éxtasis’ (Matxitxako / Intromusica), su último álbum de estudio con Ángel Luján a la producción, masterizado por Vacuum Mastering y mezclado y grabado por Luca Petricca en Estudios Reno con Betacam, Ramiro Nieto, Alex Moreno y Charlie Bautista, componente habituales de la banda de TULSA.

Tras esta cita, Nena Daconte se subirán al escenario del hotel madrileño el próximo 8 de septiembre, también en la intimidad del formato acústico, ofreciendo la posibilidad de escuchar sus canciones desde un nuevo prisma.

Las sandalias más cómodas para ir de concierto las tiene Sara Carbonero

Ahora que los festivales comienzan, nada mejor que dar con un calzado cómodo que sustituya a los tacones. Porque ir de festival no significa no poder sumar centímetros a tu look con unos buenos y bonitos zapatos. De ahí que nos hayamos fijado en las sandalias con cuña de Sara Carbonero, quien alarga de esta manera su figura hasta el infinito y más allá. Y sino, juzga tú misma.

La periodista es fan de este tipo de calzado, y en este caso la Cuña Alta Levante Amur Cuero es la pieza ideal para ir de festival o de concierto y que nos proponen desde la firma de calzado POPA. "La cuña alta Levante y su característico trenzado en yute que le da un magnífico acabado. Un modelo que se suma a la alternativa para ganar centímetros sin renunciar a la comodidad. Altura plataforma delantera: 4,5 cm. Altura cuña: 11,5 cm. Interior: Planta Acolchada. Material: Piel y Yute. Color: Natural y Cuero. Cierre: Hebilla", así describen este precioso diseño desde su tienda online.