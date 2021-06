Ikea ha rebajado (por fin) la silla de terraza más llamativa

Con el verano a la vuelta de la esquina no solo nos volvemos un poco 'locas' cambiando las prendas de nuestro armario para afrontar las altas temperaturas, sino que también buscamos que nuestros hogares se conviertan en templos de paz y armonía para esas tardes calurosas en las que solo apetece tomar algo y dejar que el ventilador o aire acondicionado realice su función.

Tras el duro confinamiento sufrido debido a la pandemia por Covid-19, muchas personas decidieron acomodar una terraza en su casa (con o sin tenerla). Balcones, terrazas cerradas, una pequeña habitación con una ventana... La imaginación echó a volar y surgieron multitud de rincones donde pasar las largas horas hablando con amigos por el móvil, leyendo, comprando, escuchando música...

Pues bien, uno de los artículos más buscados por dichas personas fueron sillas de terraza. Cómoda, minimalista bonita y con un punto vanguardista, la silla de jardín plegable Saltholmen se convirtió en objeto de deseo. Sin embargo, por fin podemos anunciarte que su precio ha bajado al encontrarse en la sección de Outlet porque ya quedan muy poquitas existencias y va a agotarse muy pronto.

Disponible también en color rojo, azul turquesa y blanco, no te preocupes porque cuenta con una mesa a juego con la que te puedes hacer en el color que prefieras. Eso sí, esa pieza ya no está rebajada. Así que no lo pienses más y empieza ya a montar tu propia terraza en casa. Como decíamos, no hace falta que tengas una terraza tal cual, cualquier rincón es válido para crear tu paraíso particular.

Aunque sabemos que al principio te costará ubicarte y pensar en qué muebles pueden ser los adecuados, Ikea te ayuda. ¿Cómo? Debajo de cada producto que vende podemos encontrar imágenes de usuarios que lo compraron y comprobar cómo ha quedado en sus hogares. ¿Maravilla? Por supuesto.

Piensa también en que si quieres un extra de comodidad cuando te sientas en esta silla llamada Saltholemn tendrás que comprar unos cojines aparte. Tranquila porque son muy económicos y harán que no te duela el 'culete' cuando lleves hablando con tus amigas cinco horas y no te hayas dado ni cuenta de que el tiempo ha volado.

Así que no lo pienses más y hazte ya con esta silla que, de no agotarse por fin de existencias, Ikea retirará el próximo 31 de agosto. En serio, cómprala porque va a volar. Palabra de 'stilosas'.