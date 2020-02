Las ideas más divertidas para disfrazarse este Carnaval

Star Wars

Se podría considerar como clásico más que como tendencia si no fuera porque a finales del 2019 se estrenó el final de la saga original con el estreno de ‘The Rise Of Skywalker’. Esto va a hacer que, sin ninguna duda, se viva un repunte en carnaval de personajes de Star Wars, aunque si no tenemos que quedar con uno, ese es Baby Yoda, el personaje de ‘The Mandelorian’, la serie de Disney+ que verá la luz este año.