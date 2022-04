'Ibérica' y 'Manchega', las hamburguesas gourmet que te van a enamorar

Aunque sabemos que te gusta cuidarte, es bueno darse un capricho 'foodie' de vez en cuando. Y qué mejor que hacerlo con las dos nuevas ediciones gourmet de Burger King.

Originals Ibérica, delicadas lonchas de paleta ibérica con un delicioso ingrediente secreto

Esta nueva incorporación a Originals by Burger King cautivará a los consumidores con una de las joyas de la gastronomía española: la paleta ibérica. Pero el resto de exclusivos ingredientes que componen “La Ibérica” no se quedan atrás. El intenso sabor de la carne 100% Angus, la cremosidad del queso manchego con denominación de origen y la frescura de los canónigos, la rúcula y del tomate natural recién traídos de la huerta, llevarán a los comensales a disfrutar de una auténtica experiencia culinaria nacional. Por si no fuera poco, esta novedosa hamburguesa promete sorprender con la salsa secreta Originals garantizando una verdadera explosión de sabor.

Originals Manchega, para los amantes del queso más delicatessen

En honor a una de las tierras con mejores quesos de España, llega “La Manchega”, una hamburguesa que promete conquistar el paladar hasta del comensal más exquisito. Entre un esponjoso pan brioche se encuentra una jugosa carne Angus de 150 g a la parrilla arropada por dos cuñas de queso manchego con denominación de Origen La Mancha. El toque crujiente se lo da la cebolla crispy acompañada por una salsa de caramelo que cubre a su vez tiernos pimientos rojos, canónigos y unos brotes de rúcula. Todos los ingredientes están impregnados por una salsa de queso semicurado que hace estremecerse de placer desde el primer bocado hasta el último.

Originals by Burger King, hamburguesas gourmet con ingredientes de origen

Originals by Burger King es el resultado de una decidida apuesta estratégica basada en la escucha atenta de la compañía a las inquietudes y preferencias de todos los consumidores de hamburguesas, llegando hasta a los más exigentes. Con este sello, Burger King® ofrece de forma periódica dos versiones de hamburguesas premium.

Además, cuentan con un sorprendente packaging creado especialmente para el sello gourmet, donde el color negro es el protagonista, un tono elegante y sofisticado para diferenciarse. Las primeras en inaugurar la plataforma fueron “Mediterránea” y “Campesina” y tras la gran acogida que tuvieron, la marca de restauración sigue apostando por los productos de origen nacional con estas dos nuevas ediciones limitadas, disponibles desde hoy en todos los restaurantes, AutoKing y servicio a domicilio. ¡Rico!