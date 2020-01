La apuesta más atrevida y femenina de Gwyneth Paltrow

Últimamente Gwyneth Paltrow es más noticia por su empresa Goop y todo lo que la rodea, más que por sus interpretaciones. De hecho, recientemente ha asegurado que va a ir dejando de hacer papeles protagonistas en películas. Sin embargo, en su faceta empresarial no deja de estar en el centro de todas las miradas con su último trabajo, que por cierto no le va nada mal.

La actriz lo ha petado con la venta de unas velas con el olor de su vagina. Una parte del cuerpo de Gwyneth Paltrow que sigue estando de total actualidad tras la presentación en Los Ángeles de la docuserie ' The Goop Lab' que se estrena el próximo 24 de enero en Netflix.

En dicho documental, de seis capítulos de 30 minutos de duración, Gwyneth Paltrow habla con diferentes expertos que darán su opinión sobre el estilo de vida que rige a la actriz desde hace unos años.

Gwyneth Paltrow ha presentado el documental en Los Ángeles por todo lo alto. Para la ocasión, ha escogido un conjunto blanco compuesto de 'crop top' y pantalones de pata ancha. Un look con el que la polifacética actriz parece que nos está anticipando una de las tendencias de la próxima temporada. Parece que vuelven los pantalones de pierna ancha.

Gwyneth completaba su look con un collar y diferentes anillos y pulseras. La protagonista de 'Seven' eligió llevar el pelo suelto y un maquillaje muy discreto en el que destacaba sus ojos con sombra de color gris y máscara de pestañas.

El look de Gwyneth Paltrow le sienta como un guante. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención de la presentación de 'The Goop Lab' no ha sido ni su look, ni que las velas con ese olor tan especial e íntimo de la actriz se hayan agotado (y eso que costaban 75 euros). La decoración floral del evento ha sido lo que se ha llevado todo el protagonismo, ya que miles de rosas de diferentes colores emulaban una vagina gigante.

Porque Gwyneth Paltrow lleva años luchando porque se hable de sexualidad femenina sin tabúes. Además, es una fiel defensora de la belleza real de las mujeres. Este movimiento por el que lleva mucho tiempo luchando la actriz nos ha inspirado para este shopping de lo más íntimo y personal.

Nuevo proyecto

'The Goop Lab' se estrena el 24 de enero en Netflix. Los seis capítulos que protagoniza Gwyneth Paltrow se estrenarán a la vez. No es el único proyecto de la actriz en la plataforma ya que también participa en la serie 'The Politician'. Eso sí, se puede decir que la docuserie que está a punto de estrenarse es uno de sus proyectos más personales.