George R.R. Martin anuncia lo impensable, ¡ha escrito el sexto libro de 'Juego de Tronos'!

Estos días de confinamiento nos están poniendo a prueba, pero gracias a todas las buenas iniciativas que están surgiendo estos días, esta cuarentena se está haciendo mucho más llevadera, ¡gracias!

Pues bien esto de estar encerrados en casa trae una buenísima noticia para los fans de los libros de 'Juego de Tronos', su autor George R.R. Martin ha confirmado que ha terminado de escribir el sexto libro de la saga.

El pasado 17 de marzo el escritor anunció que había terminado de escribir 'Songs of winter' ('Canciones de invierno'), el sexto libro de la saga 'Canción de hielo y fuego', cuyo primer libro fue 'Juego de Tronos', escrito en 1991. (¡No ha llovido ni nada!)

George R.R. Martin escribió: "La verdad sea dicha, estoy pasando más horas en Poniente que en el mundo real, escribiendo todos los días... Las cosas se están poniendo feas en los Siete Reinos... pero puede que no tan feas como se van a poner aquí".

El escritor comentó que ha estado escribiendo sin parar desde que decidió recluirse en casa ante la expansión del coronavirus Covid-19. George R.R. Martin lo tiene claro y quiso tranquilizar a sus seguidores: "para aquellos que estáis preocupados por mí... sí, soy consciente de que soy una persona de riesgo debido a mi edad y a mi condición física, pero de momento me siento bien y estamos tomando todas las recomendaciones sensatas. Estoy confinado en un sitio remoto ayudado por una persona y no voy ni a la ciudad ni tengo contacto con nadie más".

El quinto libro de la saga de 'Canción de hielo y fuego' es 'Danza de dragones' que vio la luz en 2011. Ha pasado mucho tiempo para los ávidos lectores de estas aventuras que vieron la luz en forma de serie gracias a HBO y que tantos nuevos fans le ha dado a la saga.

¿Cuándo verá la luz 'Songs of winter'? No tiene fecha de publicación aún, pero esperemos que no haya que esperar mucho más.