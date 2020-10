George Clooney podría haber sido el protagonista de 'El diario de Noa'

Seguro que perteneces a ese grupo de personas que ha visto cien veces 'El Diario de Noa' y que ahora que lo cuenta George Clooney no podrías imaginarte a un actor diferente a Ryan Gosling en el papel del joven Noa y a Jamer Garner, en el de mayor.

Pero George Clooney acaba de revelar que él estuvo a un tris de ponerse en la piel de Noa y que su versión adulta estaba pensada para Paul Newman. Lo ha revelado en una entrevista con 'Deadline', donde ha reconocido que estuvo estudiando el guion con el veterano actor para ver si podían hacer algún trabajo juntos.

George Clooney contó en dicha entrevista: "Íbamos a hacer juntos 'El diario de Noa', básicamente yo iba a hacer del joven y el del mayor e iba ser divertido. Quedamos y nos dijimos: 'ya está. Esto va a ser genial'".

Sin embargo, luego lo pensaron fríamente y el proyecto no salió adelante porque George Clooney se dio cuenta de que no se parecía nada a Paul Newman, que no podía hacer de su versión en joven.

George Clooney reconoció a Deadline y hablando de Paul Newman: "Era uno de los hombres más guapos que hayas podido ver nunca (algo con lo que estamos totalmente de acuerdo). Quedamos de nuevo y le dije 'no puedo hacer de ti. No me parezco nada a ti. Es una locura'. En realidad les hacía ilusión porque querían trabajar juntos pero el sentido común pudo y se dieron cuenta de que no tenía sentido interpretar ese papel siendo tan diferentes (y eso que George Clooney también es atractivo pero es que Paul Newman es mucho Paul Newman).

Finalmente, 'El diario de Noah' llegó a nuestras vidas con Ryan Gosling como protagonista joven y James Garner, en la versión más adulta. Dos personajes que no podemos negar que ahora no nos podemos imaginar con unas caras diferentes por mucho George Clooney y Paul Newman que fueran.