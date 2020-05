Ya hay nueva fecha para el reencuentro de 'Friends'

Los fans de 'Friends' comenzábamos el año con la esperada reunión de sus seis protagonistas este año. Más de 15 años después de la emisión del último capítulo de la exitosa sitcom se iba a cumplir el sueño de muchos de sus seguidores con este nuevo reencuentro entre ellos.

Como bien sabéis, el coronavirus Covid-19 llegó a nuestras vidas y todo cambió. Muchos de los planes previstos para estos últimos meses se han visto trastocados por la llegada de esta pandemia. Esto también afectó a la reunión de los seis protagonistas de 'Friends' que iba a tener lugar este mes de mayo y se tuvo que posponer.

Pero como a estas alturas no se puede hacer un reencuentro, tan esperado por muchos, en buenas condiciones, los productores han puesto nueva fecha a esta reunión y se habla de finales de verano, ya que quieren evitar a toda costa que Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc vuelvan a estar juntos de manera virtual.

Desde WarnerMedia Entertainment y el director de consumo directo de la misma, Bob Greenblat, están cruzando los dedos para que el reencuentro de los protagonistas de 'Friends' se pueda rodar a finales del próximo verano.

La fecha inicial prevista para volver a ver a Monica, Ross, Joey, Phoebe, Chandler y Rachel juntos en un plató iba a ser el próximo 27 de mayo y se iba a poder ver en HBO Max.

Sin embargo, parece que ha pasado un siglo desde que se anunció el reencuentro, pero no han sido solo unos meses en los que la forma de vivir se ha visto trastocada de una manera radical y como nunca hubiéramos pensado que pasaría.

La incertidumbre de Bob Greenblat

Como otros muchos Bob Greenblat tiene claro que tal y como están las cosas no se pueden hacer planes muy a largo plazo, aunque estemos hablando de meses vista.

El trabajador de WarnerMedia Entertainment ha concedido una entrevista a la revista 'Variety' en la que habla de lo que les gustaría hacer en esta reunión de 'Friends' y tienen claro que les encantaría que hubiera público en directo viviendo este momento único.

Así que por eso espera que para finales de verano esto pueda ser posible y se pongan manos a la obra con la producción del reencuentro de los protagonistas de 'Friends'.

Esos son sus deseos y esperan que se puedan cumplir, pero Bob y la compañía no son ajenos a la situación actual y no descartan que si la cosa no se arregla tengan que hacerlo de forma virtual. Sería la última de las opciones, pero lo harían si no les quedara más remedio.

Como los productores, crucemos dedos para que pueda hacerse todo de la forma tradicional.