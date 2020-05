10 frases míticas de 'Valeria' la saga de Elísabet Benavent que ha dado el salto a Netflix

Ha llegado el día más esperado para las fans de la saga de libros de Valeria escritos por Elísabet Benavent. Desde el 8 de mayo vas a poder su adaptación en forma de serie en la plataforma Netflix.

Desde las 9 de la mañana del 8 de mayo ya están disponibles los ocho capítulos de 'Valeria' esta serie que gira en torno a la vida de cuatro amigas y sus dudas respecto al amor, el sexo, el trabajo y la vida adulta.

Esta serie promete enganchar tanto o más de lo que hicieron en su día los libros de Elísabet Benavent. De hecho, ahora nos centramos en ellos para destacar las frases que más se han subrayado en su formato Kindle.

Sí, 10 frases que a los lectores de esta saga les han encantado y las han querido dejar bien guardadas y las han destacado en su Kindle:

1. "La belleza es una dictadura que acaba con el tiempo. Lo único que se puede hacer para retenerla es fotografiarla, porque queda como muerta sobre un papel. Pero nada más. Solo muerta en un papel".

2. "Es fácil sentirse bien con uno mismo si al lado tenemos a alguien que se ha diluido en la total adoración hacia nuestra persona".

3. "Esconder las cosas importantes no tiene sentido y tampoco lo tiene retrasar las inevitables. Los sentimientos no son controlables, por mucho que algunos digan que se trata de cuestión de voluntad. Tú tienes que ser feliz, Valeria, porque la vida son dos días. Pero cuídate. Sé sensata a la hora de tomar decisiones".

4. "Hay hombres que no nos favorecen en absoluto, y estoy hablando de ellos, efectivamente, como si fueran un complemento de moda".

5. "«Lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda, porque si quieres que algo no se sepa, no lo cuentes»".

6. "En algunas ocasiones una infidelidad confesada no es más que un acto de egoísmo exacerbado porque, si tenemos claro que ha sido un error que no volveremos a cometer, ¿para qué aplastar a la otra persona con el peso de una confesión como esa?"

7. "Hace mucho que perdimos el hilo. Dejamos de hablar de las cosas que importaban."

8. "Ninguna de las dos estaba bien y sin embargo no quisimos ahondar en el tema por miedo a hacerlo real."

9. "«¿Hola? ¿Los bomberos? ¿Pueden venir corriendo para enfriarme la entrepierna? Gracias».

10. "Me había acomodado ahí, porque es mucho más fácil seguir por inercia que soltar el puñetazo en la mesa y darlo todo por terminado.

Ahora, tienes que estar atenta a ver si las protagonistas de la serie las dicen en algún momento.

El estreno de 'Valeria' en Netflix

Valeria y sus tres amigas son las protagonistas de esta serie que se acaba de estrenar en Netflix y que está basada en las novelas escritas por Elísabet Benavent (@betacoqueta) en 2013.

La serie tiene ocho capítulos y está protagonizada por Diana Gómez (Valeria); Silma López (Lola); Paula Malia (Carmen) y Teresa Riot (Nerea). Maxi Iglesias da vida a Víctor y Ibrahim Al Shami a Adrián.

Estos seis protagonistas nos harán dar paseos por el centro de Madrid sin movernos de nuestras casas, mientras estas cuatro amigas afrontan sus conflictos personales, que no son pocos, porque ninguna está pasando por su mejor momento.

Ya tienes una sugerencia para hacer un maratón de capítulos este fin de semana. Si además, quieres ponerte al día con estas exitosas novelas de Elísabet Benavent, aquí las tienes en versión Kindle.