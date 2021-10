Ya sabemos la fecha de estreno de 'And just like that'

Ya queda nada y menos para disfrutar de las nuevas aventuras de Charlotte, Carrie y Miranda en la continuación de 'Sexo en Nueva York'. Tras anunciar que la serie se estrenaría en 2022 ahora los productores han decidido que esta vuelta tan esperada podrá verse este año en.... ¡diciembre!

La serie, producida por Michael Patrick King, seguirá a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la aún más complicada. realidad de la vida y la amistad en sus 50 años. Su compañera de "Sex and the City", Kim Cattrall, no regresará como Samantha Jones como ya anunció la productora hace meses.

Una feliz noticia que llega después de una muy triste. El actor Willie Garson, quien daba vida al Stanford, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' y en 'And Just Like That' fallecía a los 57 años de edad debido a un cáncer. Aunque no se daban más detalles sobre el tipo de cáncer que padecía, era su hijo Nathen Garson (al que el actor adoptó en 2009) quien quiso despedirse de él a través de las redes sociales.

"Te amo tanto papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amaré más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora . Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé", escribía.

Una noticia que ha entristecido a los fans, pero que tienen el consuelo de que podrá disfrutar una vez más del talento del actor gracias a su participación en 'And Just Like That'.

Tres han sido las polémicas que ya se han generado en Instagram y en Twitter y lo cierto es que todo apunta a que estos fuegos no van a apagarse a corto plazo. La clave está en saber si estos incendios digitales están ayudando a crear más expectación alrededor del estreno de 'Just Like That' o si por el contrario afectan de manera negativa a su recepción por parte de la audiencia.

Nosotras te las contamos y tú ya sacas conclusiones. Comencemos.

Carrie Bradshaw se suma a la moda 'fast fashion'

Hay quien se queja que en 'Just Like That', el personaje de Carrie Bradshaw ha comenzado a vestir prendas de menor nivel que las que nos tenía acostumbrados en 'Sexo en Nueva York'. ¿Es eso cierto? Puede. Es verdad que en los looks que se han filtrado del rodaje podemos ver que Carrie luce vestidos de unos 200 $ en adelante. La cuestión no es que sean 'baratos' (que no lo son), sino que es moda asequible para un público más amplio que los que lucía en 'Sexo en Nueva York'.

Los fans de Carrie Bradshaw se quejan de que los estilismos inalcanzables de su periodista favorita ya no son inalcanzables para muchos y eso hace que se pierda un poco el sentido 'fashion' de la serie y de Carrie. ¿Llevan razón?

Carrie y Mr. Big ¡se han divorciado!

Aunque todo esto son conjeturas de los fans tras unas imágenes en las que se les puede ver sin anillos de casados y manteniendo una tensa discusión... ¿se habrán separado Carrie y Mr. Big? Si es así, muchos creen que la trama de 'Just Like That' no tendrá tanto interés como si estuviesen casados. ¿Acaso no es un tanto más real que tras tantas ideas y venidas con el paso del tiempo la relación se haya desgastado hasta desaparecer?

Samantha Jones, la eterna recordada

¿Verías una nueva temporada de 'Friends' si no apareciese Mónica o Rachel o Joey o alguno de sus otros protagonistas? He ahí el quid de la cuestión. Muchos se preguntan si la ausencia de Kim Cattrall en el papel de la sexual e irreverente Samantha afectará a la química de sus otras tres protagonistas, Carrie, Miranda y Charlotte. ¿Cómo justificarán los guionistas su ausencia?