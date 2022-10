¿Por qué todas las famosas quieren que Crys Dyaz sea su entrenadora personal?

Crys Dyaz, CEO de Crys Dyaz & Co., fisioterapeuta, entrenadora personal y ex deportista de élite de la selección española de natación, con 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza a sus espaldas, es la entrenadora de famosas como María Pombo, Vicky Martín Berrocal, Laura Escanes o Blanca Suárez. Fundó su centro de entrenamiento en 2015 con el objetivo de poner en práctica su método y crear un espacio en el que el paciente no solo acuda a entrenar, sino a cuidarse en todos los aspectos. Desde entonces, con un equipo formado por especialistas, se ha convertido en un centro de referencia para quienes quieren cuidarse.

“Cuando terminé mi carrera como deportista de élite de la selección española de natación me di cuenta de que quería dedicarme al mundo del deporte, de la salud, del movimiento, pero desde otro punto de vista. Para mí siempre ha habido tres pilares fundamentales: la alimentación, la actividad física y el descanso, con sus consecuentes regulaciones de estrés. Por ello, en Crys Dyaz & Co., trabajamos desde estos tres enfoques para apoyar al paciente en sus objetivos, motivándolos y haciendo que exploten su mejor versión. Todos los profesionales que formamos parte de este proyecto acompañamos a nuestros pacientes en este proceso tanto a nivel técnico, como motivacional, así como el descanso a través de la fisioterapia”, cuenta Crys Díaz cuando se le pregunta acerca del método que se sigue en Crys Dyaz & Co.

Este espacio, ubicado en Madrid, cuenta con diferentes servicios, todos enfocados a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes:

Crys Dyaz & Co., se ha convertido en un centro de referencia en el que sus entrenadores personales y fisioterapeutas ayudan a sus pacientes a cumplir sus objetivos, tanto de salud como físicos, con entrenamientos adaptados a sus necesidades. Asimismo, el equipo está especializado en diferentes áreas: REA (unidad de rehabilitación, readaptación y reeducación), aumento de masa muscular, pérdida de peso o alto rendimiento. El resultado e implicación del equipo puede verse reflejado en las redes sociales de los rostros más conocidos de nuestro país como Mónica Carrillo, Blanca Suárez, María Pombo o Laura Escanes, y de clientes anónimos, que conforman más del 94% de los pacientes del centro. SaludFem by Crys Dyaz : La unidad de Salud Femenina se ha convertido en todo un referente en nuestro país, donde mujeres tanto embarazadas como no embarazadas o en etapa de postparto acuden a entrenar y a cuidar su suelo pélvico de la mano de las mejores especialistas del sector. Dentro de esta unidad también se encuentra la parte de preparación al parto, matronas, nutrición, y hasta reproducción asistida, una de las últimas incorporaciones al centro y, que tan en auge se encuentra en los últimos tiempos. Un programa innovador dedicado al cuidado integral de la mujer que ha conseguido que algunos de los rostros más populares del país como la atleta Ana Peleteiro, Violeta Mangriñán o María F. Rubíes sean fieles suscriptoras.

: La unidad de Salud Femenina se ha convertido en todo un referente en nuestro país, donde mujeres tanto embarazadas como no embarazadas o en etapa de postparto acuden a entrenar y a cuidar su suelo pélvico de la mano de las mejores especialistas del sector. Dentro de esta unidad también se encuentra la parte de preparación al parto, matronas, nutrición, y hasta reproducción asistida, una de las últimas incorporaciones al centro y, que tan en auge se encuentra en los últimos tiempos. Un programa innovador dedicado al cuidado integral de la mujer que ha conseguido que algunos de los rostros más populares del país como la atleta Ana Peleteiro, Violeta Mangriñán o María F. Rubíes sean fieles suscriptoras. S aludBaby by Crys Dyaz : A consecuencia de SaludFem surgió la necesidad de continuar el servicio, pero en esta ocasión enfocado a todas las necesidades del bebé. Desde la valoración del neonato, fisioterapia respiratoria, deformidades craneales, alteraciones estructurales y de desarrollo o enseñar a los padres la técnica del porteo, entre otras muchas cosas.

: A consecuencia de SaludFem surgió la necesidad de continuar el servicio, pero en esta ocasión enfocado a todas las necesidades del bebé. Desde la valoración del neonato, fisioterapia respiratoria, deformidades craneales, alteraciones estructurales y de desarrollo o enseñar a los padres la técnica del porteo, entre otras muchas cosas. Nutrición: El centro cuenta con un área dedicada exclusivamente a la atención personalizada en cuanto a nutrición de los pacientes. Planes nutricionales, lista de la compra y control de peso. Todo ello realizado y supervisado por sus profesionales, ya sea presencial o en modo online.

En la misma línea, dentro de todos estos servicios y atenciones al paciente, Crys Dyaz & Co., se rodea de belleza y cuidados, de la mano de The Beauty Concept, presente en el centro de La Moraleja, donde se pueden realizar tratamientos faciales y corporales personalizados para cada cliente, lo que sigue la línea de trato exclusivo del propio centro.