¿Estresada? Haz un parón y escápate a un spa para recargar pilas

Reuniones, plazos, entregas... Y mientras tanto todo tu timeline en Instagram está de vacaciones, como las que ha disfrutado recientemente Sara Carbonero (cuyo estilo bohemio nos encanta) en México. Tranquila, y que no te dé envidia (o no mucha), porque te traemos la solución. Como sabemos que seguramente no tendrás vacaciones has Semana Santa (venga, tranquila, que ya queda menos), hemos encontrado para ti la mejor experiencia para que puedas desconectar de todas tus preocupaciones.

Se trata de la SmartBox Caja Regalo, adiós al estrés, spa para dos. En ella encontrarás 30 actividades de bienestar. Comparte con quien tú quieras un relajante circuito spa de al menos una hora de duración. El tiempo perfecto para volver a equilibrar cuerpo y mente, y deleitarte con los beneficios curativos del agua. Que son muchos.

Además, tienes hasta 3 años y 3 meses desde la fecha de compra para cambiar, canjear o prolongar la validez de tu bono regalo. Eso sí, no dejes pasar tanto tiempo porque el estrés acabará pasándote factura, aunque tú no quieras.

Los beneficios del agua

Cuando entramos en un spa, todo lo que nos rodea nos relaja. La decoración, el sonido, los olores... Pero sobre todo el sumergirnos en una piscina, jacuzzi o incluso un baño turco hace que nuestro cuerpo baje la guardia y comience a relajarse, pero de verdad.

Los spa están basados en los beneficios de la hidroterapia que no es más que una técnica que usa el agua en cualquiera de sus formas para aliviar el malestar, así como promover el bienestar físico y mental. Este elemento natural tiene propiedades excelentes para nuestra salud y por eso, muchos médicos y fisioterapeutas recomiendan ir a un spa.

¿Por qué ir a un spa en pareja?

Y no, no nos referimos a pareja romántica. La psicología ha demostrado que realizar actividades en grupo nos hacen sentirnos acompañados, seguros y más dispuestos a probar cosas nuevas. En el caso de esta experiencia de 'spa para dos' acudir con una amiga puede ser también una gran idea. Podréis hablar de vuestras cosas, compartir inquietudes, miedos, esperanzas, anhelos... Hay quien compara una buena sesión de spa con una visita al terapeuta ya que esta sensación de calma nos predispone a hablar más profunda y sinceramente de nuestros problemas y también de nuestro logros.

Sin duda, una experiencia que merece la pena vivir y sobre todo a tan buen precio. ¡Haz ya la maleta!