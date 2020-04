CrisisCoronavirus: si quieres tu también puedes ayudar

Desde que el Gobierno decretase el Estado de Sitio son muchas las iniciativas que de forma anónima y desinteresada se han puesto en marcha para ayudar al sistema sanitario español. La industria de la cosmética fue de las primeras en reaccionar a la que le siguió la moda y el resto de sectores como el de la alimentación o las bebidas.

Lo que de verdad importa es el denominador común de todos los empresarios: recaudar dinero para salvar nuestro país de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Batas, material sanitario, respiradores, personal, camas, mascarillas... e incluso hay firmas de moda como la española Lucía Be ha recaudado 35.000 euros para investigar en una vacuna contra el virus.

Lo bonito es que entre todos sigamos colaborando para conseguir el mayor número de donaciones posibles. Para ello, desde stilo.es hemos seleccionado algunas de las marcas que destinan parte de sus beneficios para ayudar a que todo sea mejor. ¡Gracias!:

1. Zading & Voltaire

Se trata de una de las firmas de moda francesas más importantes y por ello, no han dudado en aportar su granito de arena en esta lucha contra el Covid-19. ¿Cómo? El 20% del total de las ventas de su e-shop irá destinado a la Fundación Hôpitaux de Paris y Hôpitaux de France.

2. Lucía Be

La firma de moda española aprovechó la creación de una de sus camisetas para ayudar en la investigación de una vacuna contra el Covid-19. A día de hoy, Lucía Be ha recaudado con la venta de esta prenda 35.000 euros que se han destinado íntegramente al Estudio Copérnico avalado por @wearmedsir para investigar la cura del Covid-19.

Todavía puedes seguir colaborando. La marca ha puesto a la venta una colección especial 'She Talks to the rainbow' de la que destinará el 15% de sus ventas a Medsir.

3. Bodegas Habla

Desde la marca extremeña han creado exclusivamente para la causa el pack solidario HABLA 22. Un producto de cuya venta se destina un 10% a Cruz Roja española. Una iniciativa de Bodegas Habla que estará activa hasta el fin de este segundo confinamiento ya que cuando se lanzó quedaban justo 22 días (como su último número lanzado al mercado, HABLA 22) para decir adiós a este encierro.

Si quieres colaborar haz clic en este enlace.

4. Premiata Forneria Ballaró

Uno de los mejores restaurantes italianos de Madrid se ha enfundado el traje solidario para crear una campaña para recaudar fondos para Cruz Roja Española. Un concurso ante notario en el que se sortea una caja de seis botellas de vino de Barón de Chirel de la añada 1994.

¿El objetivo? luchar contra la pandemia del Covid-19 y los fines asistenciales que Cruz Roja considere necesarios en el momento.

Cuando todo vuelva a la normalidad acuérdate de esta dirección, calle de Santa Engracia, 90 donde podrás degustar una de las mejores pinsas de autor, de Madrid.

5. Levadura Madre

Desde esta panadería artesanal han creado el pan arcoíris. Un producto saludable, gracias a la espinaca, zanahoria, cúrcuma y curry que llevan las masas que lo conforman, y 100% solidario. Toda la recaudación de su venta va a ir destinada al proyecto #yomecorono que actualmente trabaja en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus.

6. Bodegas Emilio Moro y Cepa 21

Este clásico del mundo del vino, además de invitar a todos los héroes de este país (sanitarios) a visitar sus bodegas, ha puesto en marcha a partir de mañana (y por segunda vez en este mes) #EMILIOMOROUNE. A partir de este lunes 13 y hasta el domingo 19 de abril, desde Emilio Moro y Cepa 21 ofrecen un 25% de descuento en todos sus vinos de la tienda online. En este caso, la iniciativa solidaria de las dos bodegas es por partida doble: 1) por pensar en aquellos que están sufriendo a causa del Covid-19 y 2) por permitir a todos mandar un mensaje de amor a sus seres queridos acompañado de vino.