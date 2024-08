'Emily in Paris 4' llega a Netflix con una primera parte llena de sorpresas

Desde su estreno en octubre de 2020, la serie 'Emily in Paris' ha capturado la atención de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende la pantalla. Protagonizada por Lily Collins y creada por Darren Star, el mismo genio detrás de 'Sex and the City', esta comedia ha generado tanto críticas como elogios, pero, sin duda, ha dejado una marca indeleble en el mundo de la televisión y la moda.