Emilia Clarke reconoce casi un año después que a ella tampoco le gustó el final "precipitado" de 'Juego de Tronos'

Ahora que los más rezagados han empezado a ver durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 'Juego de Tronos', la serie sigue dando que hablar casi un año después de su polémico final.

Y ya no solo entre los fans, sino que son los propios actores del elenco los que se siguen mojando al respecto. La última ha sido el gran peso pesado dentro de la serie coral, Emilia Clarke, que ha reconocido en una charla con 'The Sunday Times' que no le gustó el final de la serie más famosa y seguida de la última década.

“No me sentí nada feliz cuando leí el guion, y en cada giro de la trama”, le ha confesado Clarke al prestigioso medio británico. Para la joven actriz londinense, "quizás terminamos todo de manera demasiado abrupta. A lo mejor podríamos haber desarrollado la historia varios capítulos más para que todo tuviera más sentido”. Algo en lo que coinciden muchísimos fans de la serie, que en general no quedaron satisfechos con la última temporada de la serie de HBO. Ni por el final en sí mismo, ni por el discurrir de la trama, demasiado atropellada al final de la misma en opinión de un buen número de devotos de la millonaria producción.

No contenta con esta pequeña rajada -pequeña porque al fin y al cabo ya hace tiempo que se emitió el último capítulo-, Clarke también se ha referido al final de su personaje, Daenerys Targaryan, uno de los más importantes, sino el que más, de la enrevesada y sorprendente trama.

Antes de reproducir sus palabras exactas al respecto, que ya te avisamos de que son muy explícitas y contundentes, este es el momento indicado para dejar de leer si todavía no has llegado al momento cumbre de la historia... "Lo sentí realmente por ella. Y sí, me molestó mucho que Jon Snow no tuviera que afrontar ninguna consecuencia por matarla. Salió totalmente impune de ese crimen”, ha expresado Emilia en la mencionada entrevista.

Tiene toda la pinta de que le pilló por sorpresa la muerte de 'La Madre de Dragones', tanto como al conjunto de la audiencia de 'Juego de tronos', que no esperaba la transformación en villana de 'Khaleesi' en un visto y visto, hecho que motiva que Jon Snow -Kit Harrington, flamante fichaje de Marvel-, su gran amor, decida apuñarla en el corazón acabando con su vida.

La única buena noticia para Emilia Clarke es que, si bien la ficción televisiva ya no tiene marcha atrás, es posible que su personaje tenga una segunda oportunidad, porque hay que recordar que la historia original escrita por George R.R. Martin todavía no ha sido publicada -ni escrita siquiera-, y el autor norteamericano ya avisó en su día de que su final se desligaría del que decidieron afrontar los 'showrunners' de la serie.

La mala noticia es que tiene toda la pinta de que todavía tendrá que esperar un tiempo importante para saber qué pasó con Daenerys en la cabeza de Martin porque restan por publicar todavía los últimos dos libros de la saga de los siete que son en total.