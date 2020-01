Edurne: 'Mi disco es un proyecto muy personal'

Ha llovido mucho desde que Edurne saltara a la fama en Operación Triunfo. La cantante comienza el año con nuevos proyectos. Le espera un nuevo programa y un discazo que seguro va a ser de los más escuchados.

Stilo: ¿Qué sensaciones tienes con el nuevo disco que vas a lanzar en primavera?

E.: Me he encariñado tanto con la fase de producción. Es que soy muy perfeccionista. Estoy ilusionada, porque me he involucrado por primera vez en este proyecto tanto en la composición como en la producción. Es un proyecto muy personal.

Stilo: ¿Te das cuenta de que es el séptimo de tu carrera?

E.: ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Pero eso es un buen síntoma, significa que estoy disfrutando y no me doy ni cuenta de cómo el tiempo.

Stilo: Llevas en 'Got Talent' como jurado unas cuantas temporadas, ¿qué hace de 'Got Talent' un show diferente?

E.: Somos sinceros y naturales. Nos dejamos llevar. Estamos tantas horas grabando que es imposible, al menos por mi parte, interpretar un personaje. El público agradece la naturalidad y sinceridad, y eso se nota en el resultado final del programa.

Stilo: La relación que mantienes con Risto Mejide da mucho juego en el programa:

E: Es mi marido televisivo. Nos reímos, discutimos, parecemos un matrimonio. Lo quiero muchísimo. A veces le comento que podía decir las cosas con más tacto. Siempre digo que detrás de esas gafas hay un corazón enorme.

Stilo: Te vamos a ver en un nuevo formato infantil, en 'Idol Kids'...

E.: Os va encantar por el talentazo que tienen los niños y lo bien que nos lo hemos pasado. Hemos hecho un grupo tremendo, tenéis que verlo.

