Dulceida y su alegato sobre la salud mental en Instagram

Semanas después de que Bella Hadid compartiese en Instagram un montón de fotografías llorando y explicando que su vida no era siempre de color de rosa, ahora ha sido Dulceida la que ha seguido sus pasos para demostrar que las influencers también pasan malas rachas, aunque quizá no las muestren en sus redes sociales.

"Voy a empezar a subir cosas despidiendo este año, como hago siempre. Pero esta vez de manera diferente ya que este año para mí, ha sido muy distinto al resto.

Empezó mal, por el covid, por las pérdidas de seres queridos y todo lo que me ha pasado este verano. Pero como siempre, de todo intento sacar el lado bueno, que a parte del aprendizaje, son todos los momentos de luz que he tenido, las personas que he tenido a mi lado y lo que me han hecho sonreír. He llorado mucho en algunos momentos, pero también he sido muy feliz en otros. Por eso estoy segura que va a ser uno de los años de mi vida qué más he aprendido. Como sabéis, he empezado a ir a terapia y a compartir con vosotros momentos tristes, he aprendido a reconocer que puedo estar mal y tener ansiedad y he agarrado con fuerzas esos abrazos cuando más los necesitaba 🐨 Como siempre digo, las redes sociales son un x % de cada persona, detras de las pantallas hay personas, que sienten, todas con sus historias, que desconocemos. Todos lloramos, todos tenemos problemas, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y eso nos hace aprender y ser más fuertes. Estas fotos que veis, se las mandaba a mis amigos (muchas veces entre risas) cuando me preguntaban que tal estaba en mis momentos malos, que los tengo, como todos. Y no pasa nada, son parte de nosotros. Me da un poco de vergüenza subir esto, pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte 🤍 A cuidarnos y a querernos mucho ✨", ha escrito junto a estas imágenes.

Un caso parecido al de Bella Hadid

"Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, que recuerde eso. A veces, todo lo que necesitas escuchar es que no estás solo", ha asegurado Bella Hadid en un post que ha dado la vuelta al mundo. En dicho post, la modelo subía varias fotos suyas llorando y un vídeo en el que Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinket, hablada de su propia lucha contra la ansiedad. "He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de entender o aprender más sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo", continuaba la hermana de Gigi Hadid.