Dua Lipa pospone sus conciertos en España

La gira de Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’, le haría venir a nuestro país los días 26 y 28 de abril a Madrid y Barcelona, respectivamente, pero dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo durante las últimas semanas a causa del coronavirus Covid-19, la cantante ha decidido retrasar las fechas de su gira mundial a febrero de 2021.

Las fechas elegidas por la artista son el 14 y 16 de dicho mes para dar sus conciertos. El 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mientras que el 16 de febrero Dua Lipa actuará en el WiZink Center de Madrid.

Todos los afectados a estos cambios, recibirán un correo electrónico con toda la información al respecto, así como el aviso de que las entradas, serán válidas para las nuevas fechas.

Dua Lipa, reveló a sus fans en un vídeo directo de su cuenta de Instagram esta información: "Desafortunadamente, dada la situación actual y con la seguridad de todos en mente, hemos tenido que posponer las fechas de Reino Unido y Europa de mi gira Future Nostalgia".

Pero no todo son malas noticias, mientras que Lady Gaga anunciaba el retraso de su nuevo disco 'Chromatica', Dua Lipa, ha anunciado que adelantará a este 27 de marzo el estreno de su nuevo disco ‘Future Nostalgia’ que incluirá el éxito mundial ‘Don’t Start Now’ y su último single ‘Physical’

"Tengo una gran noticia para vosotros. Voy a sacar mi álbum este viernes 27 de marzo y no puedo esperar a compartirlo con todos vosotros", revelaba Dua Lipa en su cuenta de Instagram.

Este va a ser sin duda un álbum clave en su carrera, como ella misma ha dicho, ha querido dejar impresa la nostalgia que le produce escuchar la música con la que ha crecido: "Un día mientras caminaba, estaba escuchando OutKast y No Doubt y me dije: '¿Qué tienen estos discos que todavía me gustan y con los que me identifico tanto? ¿Por qué siento que no han envejecido? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento nostálgico de todos mis recuerdos favoritos de la infancia e inspiraciones en algo nuevo y moderno?"

Poco tenemos que esperar para descubrir las novedades que Dua Lipa nos trae en su nuevo disco y sentir, tal como ella dice, esa nostalgia de la música con la que todos hemos crecido.