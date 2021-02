¿Están Dua Lipa y Anwar Hadid más cerca de la boda?

Llevan casi un año y medio de relación pero Dua Lipa y Anwar Hadid cada día están más enamorados. Este fin de semana se les veía buscando casa en Los Angeles, en concreto en la elitista zona de Hollywood Hills, una de las más demandadas por los famosos que buscan tranquilidad.

La cantante y el modelo, hermano de Gigi y Bella Hadid, vestidos de manera informal y acompañados de su perro, recorrieron la casa, para después marcharse en su descapotable. No sabemos si se quedarán finalmente o no con ella, pero lo que está claro es que interesados sí que están.

Estas imágenes aparecen justo en el momento en el que se rumorea que la cantante podría estar embaraza de su primer hijo. Todo comenzó cuando el pasado 13 de enero publicó unas imágenes en las que aparecía posando con un mini vestido, acompañada de unos emojis de un biberón.

Tras el revuelo formado, Dua Lipa aprovechó su intervención en el programa de Jimmy Kimmel para negarlo. "Me gusta usar emoticonos al azar. Esa vez puse… no sé, un biberón, un pequeño ángel, algunas estrellas. Cosas aleatorias. La verdad es que no lo pensé con calma" comentó la cantante, que a partir de ahora comenzará a pensar con más calma qué emoticonos añade a sus publicaciones.

Lo que nadie puede dudar son las muestras de amor entre ambos y que ellos se encargan de colgar en las redes sociales. Hay que recordar que Dua y Anwar pasaron parte del confinamiento juntos en Londres, lo que seguramente les hizo afianzar su relación.

Aunque a Dua Lipa le encanta la capital británica, lo cierto es que ha optado por cruzar en charco e irse a California ya que es allí donde vive la familia de su novio. Y por supuesto evitar en la medida de lo posible esos tediosos viajes entre Londres y la costa oeste de Estados Unidos.

Ahora solo toca esperar el siguiente paso en una de las relaciones más estables del 'star system'. Y que disfruten de una nueva vida en Hollywood.