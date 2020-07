Dispositivos electrónicos que van a ser tus grandes aliados este verano

El verano ya está aquí, muchos ya estáis disfrutando de las vacaciones y otros tantos estamos contando los días para que esos días de descanso lleguen a nuestras vidas.

Unas vacaciones que puede que este año sean más esperadas que nunca, ya que hemos vivido una primavera muy raro y, aunque el verano parece que está siendo algo mejor, no las tenemos todas con nosotros de que sigamos teniendo la libertad de la que disfrutamos ahora por culpa del lamentablemente famoso coronavirus Covid-19.

Pero por lo que pueda pasar estamos a tiempo de equiparnos con estos dispositivos electrónicos que van a hacer nuestra vida mucho más sencilla y que nos van a acompañar perfectamente tanto en nuestro día a día de vacaciones como en el trayecto que hagamos hasta llegar a nuestro destino soñado.

Este verano más que nunca el coche particular va a ser el medio de transporte más utilizado y que mejor que hacerte con el Echo Auto, una manera muy cómoda de llevar a Alexa en tu coche. Podrás enterarte de las noticias principales del día, ponerte música de fondo mientras conduces o incluso entretenerte haciéndole diferentes preguntas a Alexa.

Pero no es el único dispositivo electrónico que se va a convertir en tu 'must have' de este verano, en Amazon puedes encontrar al nuevo miembro de la familia de los dispositivos Echo Show, el Echo Show 8.

Tiene una pantalla de ocho pulgadas en la que podrás disfrutar de ver las letras de tus canciones favoritas, darte una sesión de karaoke con amigos o disfrutar de los capítulos de tus series favoritas de Prime Video, porque sí las vacaciones también son un buen momento para ponerte al día de todos esos capítulos que tienes pendientes.

Por supuesto, para estos días de sol, piscina y playa no puede faltar tu lector de libros electrónicos. Es verdad que los libros en papel tienen su encanto, pero los ebooks con comodísimos para leer tus libros favoritos sin dejarte los brazos mientras estás en la tumbona. De Amazon te recomendamos dos modelos de Kindle, el Oasis con luz cálida ajustable o el Paperwhite resistente al agua, perfecto para seguir la lectura con las manos mojadas.

Estos dos dispositivos de lectura electrónicos son resistentes al agua. Así que por si algún casual hay algún accidente y se caen a la piscina, puedes respirar tranquila.

Como bien decíamos antes las vacaciones también es un buen momento para ponerte al día de tus series favoritas y si estás suscrito a varias plataformas tienes que hacerte con un Fire Stick TV 4K, el reproductor de contenido multimedia en streaming más potente con una antena wifi de nuevo diseño y optimizado para la reproducción en streaming 4K Ultra HD.