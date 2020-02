Disney prepara una secuela de 'Aladdín'

Ha sido tal el éxito de la película 'real action' de Aladdín que Disney se está pensando hacer una secuela. ¡Sí, sí! Parece que vamos a volver a ver a Will Smith dando vida al famoso genio de esta película.

El portal 'Variety' dice que el estudio está con las primeras ideas para llevar a cabo esta secuela, en la que aspiran contar con los mismos protagonistas: Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott.

'Aladdín' se estrenó en mayo de 2019 y se convirtió en un auténtico éxito en la taquilla. La película dirigida por Guy Ritchie recaudó más de mil millones de euros en todo el mundo, siendo una de las cuatro películas de acción real de Disney que ha alcanzado estas cifras: 'El Rey León', 'La Bella y la Bestia' y 'Alicia en el país de las maravillas'.

De hecho, estas buenas cifras de Aladdín, también lo han sido para la carrera de Will Smith, ya que es la película que más éxito ha conseguido de todas en las que ha participado.

Antes de hablar con los actores, Disney quiere tener un guion que ofrecerles, así que ahora hay que esperar a que se escriba o que se adapte otra historia del cuento de 'Las mil y una noches'.

Un 'remake' de éxito

Aladdín se estrenó en mayo de 2019 y ha conseguido muchísimo éxito tanto entre los críticos como entre el público. Este 'remake' de la película de dibujos animados de 1992 ha gustado a todo el mundo, algo que no suele resultar fácil.

Will Smith, por su parte, tuvo muchas dudas para aceptar al personaje del 'Genio' ya que en 1992 le había puesto voz Robin Williams y tenía mucho miedo de no ser capaz de estar a su altura. Al final, se decidió y lo hizo muy bien porque decidió darle su toque personal y así no competir con el trabajo realizado por el actor fallecido.