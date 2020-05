Disney + estrena una peli donde triunfa el amor entre dos chicos

La industria del cine especializada en animación ha dado un giro de 360º en los últimos años. Los roles que desempeñan cada uno de los personajes de las películas de dibujos han evolucionado al ritmo de los cambios que experimentan las distintas sociedades. Las princesas ahora tienen un carácter fuerte, son independientes, y no necesitan a ningún príncipe azul para conseguir sus objetivos. Léase Mulán vs La Cenicienta. Y precisamente, esta transformación es lo que ha conseguido que se haga realidad una de las peticiones que parte de la sociedad lleva haciendo a Disney.

Out. Una sola palabra significa mucho, sobre todo, para aquellos que llevan años luchando por la igual entre las distintas identidades de género. Se trata del nuevo corto de Pixar y cuenta la historia de amor entre una pareja gay, es decir, entre dos hombres, que deciden aventurarse en irse a vivir juntos.

