Disfraces discretos para Carnaval

Carnaval está a la vuelta de la esquina así que llega la época del año en la que toca disfrazarse, aunque cada vez más se está pasando la moda a Halloween, es ahora cuando lo hemos celebrado siempre.

Es verdad que no a todo el mundo le gusta elegir disfraz con el que conseguir una transformación completa de su look. Así que a todas esas personas que ya sea por corte o porque no le apetece darle muchas vueltas al coco, hemos recopilado estos productos de Amazon para darle un toque original sin mucha historia.

Quedan pocos días para que llegue el sábado de Carnaval así que hay que ser rápido para conseguir estos detalles con los que con muy poco vas a ir disfrazado y así no tendrás que aguantar las críticas de tus amigos por si no te has decidido a comprar o prepararte un disfraz.

Además, con algunas de nuestras propuestas vas a poder viajar a sitios tan famosos por su Carnaval como Venecia o Río de Janeiro sin salir de España, ya que vas a encontrar máscaras como las que se lucen en la ciudad de los canales o una diadema con plumas y un tambor para ir al otro lado del charco.

Por supuesto, los fans de 'Star Wars' tienen su espacio en esto de los disfraces y en esta selección hemos encontrado la máscara perfecta para convertirte durante unas horas en Yoda, abres la boca y se le moverán las orejas y se empezarán a escuchar algunas de las frases míticas de este personaje de la saga de 'La guerra de las galaxias'.

Para los que son un poco más atrevidos y hayan esperado hasta el último momento para comprar algo para pasar Carnaval con un buen disfraz, no puede dejar escapar el conjunto para convertirse en un auténtico cantante de hip hop.

Para los más discretos, unas simples maracas les sacarán del apuro de ir a celebrar el Carnaval. Es un complemento perfecto para poner ritmo a la fiesta. Y por supuesto, no nos podíamos olvidar de los niños. Hemos encontrado la diadema de unicornio que le va a flipar porque es pura fantasía.

Así que no lo pienses más, no te puedes dormir más en los laureles porque Carnaval ya está aquí y con estas ideas no tienes excusa para convertirte en el rey o reina de la fiesta de disfraces.