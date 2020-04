YoMeQuedoEnCasa: Este es el paso a paso para conseguir el cóctel perfecto

No podemos salir, vale, ya lo sabemos. Pero eso no impide que podamos seguir disfrutando de aquello que nos hacía felices cuando nos sentíamos libres, cuando quedarse en casa era decisión propia. Ahora es tiempo para pensar en 'eso' a lo que antes no le dedicábamos ni un segundo de nuestra complicada y agetreada vida. Lecturas soñadas, pelis interminables, recetas laboriosas o simplemente reproducir esos momentos que nos hacían sonreir.

Y de esto es de lo que va una de las últimas historias creadas por la multinacional Schweppes, de no parar de disfrutar de esos momentos en los que el simple chasquido de abrir una botella o el sonido de las burbujas de un refresco nos hacía felices. Porque ahora no podemos ir a los bares pero si podemos sacar nuestro lado bartender y prepararnos un cóctel.

'Tómatela imperfectamente perfecta' es el leitmotiv de la nueva campaña de la marca en la que sus Mixing Masters, como Nagore Aguerri, Borja Cortina o Diego Cabrera te dan algunos consejos para tomarte el cóctel perfecto: 1) tiene que estar equilibrado -5 cl de destilado por 20 cl de refresco o zumo-; 2) el refresco se debe servir despacio y sobre los cubos de hielo; y 3) se recomienda utilizar un trozo de la piel de un cítrico (limón, lima, naranja o mandarina), hacer una doblez (sin usar la parte blanca) y deslizarlo por la parte superior de la copa.

Además toma nota de estos trucos:

Si no tienes medidor profesional puedes usar un vaso de chupito .

. A falta de cuchara imperial para verter el refresco sobre ella puedes utilizar una cucharilla de postre .

. Si te has quedado sin hielos, tranquila, tenemos la solución. Coges una bolsa de plástico, viertes sobre ella una tacita de agua y le haces un nudo prieto sobre el líquido sin dejar aire. Así repites la acción hasta que te quedes sin plástico y por último, metes la bolsa al congelador. Al cabo de una hora tendrás los hielos listos.

Pero además de estos consejos y trucos para aprender ha preparar el cóctel perfecto para cuando te visiten tus amigas, stilo.es ha conseguido en exclusiva una de las recetas de los cócteles de Diego Cabrera, Mixing Máster de Schwepps y uno de los más importantes del mundo. Su creación se llama '¿Por qué te ríes?' y cuando todo esto pase podrás compararlo con los tuyos yéndolo a probar a Salmón Gurú.

Ingredientes:

3 cl de ron.

1 cl de calvados.

6 cl de kombucha de té rojo.

2 cl de sirope.

8 cl de Schweppes ginger beer

Espuma de manzana asada con canela y pimienta rosa.

Modo de elaboración:

Poner todos los ingredientes en una coctelera con hielo, menos la Schweppes ginger beer y la espuma de manzana, y batir para enfriar. Servir colando sobre una copa con hielo y completar con la Schweppes ginger beer y la espuma de manzana asada.