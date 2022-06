¡Feliz día del dónut! Los cinco sitios de España donde comer los mejores

Lo sabemos, ¡te encantan los dónuts! Por eso, y porque el primer viernes de junio se celebra de manera internacional el Día del Dónut, hoy te traemos cinco opciones para que puedas saciar tu apetito de la manera más dulce posible. ¡Dentro fantasía gastronómica!

1. Boldú. (Barcelona)

Esta cadena de pastelerías ha hecho de los dónuts su principal atractivo. De hecho, si vas a pedir uno no digas dónut, di ¡boldu's! Porque así los llaman. De hecho, y para que veas que pensamos en todo, no hace falta que salgas de casa para hacerte con ellos ya que Boldú cuenta con una página online para recibir pedidos. Allí podrás elegir entre los boldu's classic (glaseados con azúcar), boldu's choco negro y boldu's choco blanco. Y si esperas hasta Carnaval te los encontrarás con ojos y labios. ¡Maravilla!

2. Bite Me Café. (Madrid)

"Bite Me Café nace del deseo emprendedor de una pareja internacional canadiense-madrileña por crear un producto extraordinario 100% a base de plantas pero imposible de diferenciar de un producto artesano tradicional de calidad. En nuestro obrador producimos halos (nuestros donuts veganos) y bagels". Así se define este negocio que también cuenta con tienda online y que ofrece dónuts veganos que no sabrás diferencias de uno no vegano.

Sus sabores van variando cada semana (tienen dos sabores nuevos todas las semanas) y siempre puedes pasarte por su cafetería con terraza para degustarlos recién hechos.

3. Fit & Goxo. (Bilbao)

"Nos preocupamos de que disfrutes cuidando tu alimentación, por eso tenemos especialidades sin gluten sin azúcar y veganas, tanto en local como por encargo. En Fit&Goxo elaboramos nuestros productos con ingredientes cuidadosamente seleccionados, ecológicos y de primera calidad y realizamos todo tipo de encargos atendiendo a tus gustos y necesidades". Así se presentan ellos mismo en su web donde también tienen tienda online por si no quieres moverte del sofá.

Su variedad en cuanto a sabores es una maravilla y no creerás lo buenos que están. Por ejemplo, lánzate a la aventura y elige el de calabaza y canela. "Alucinarás con el saborazo de este dónut de calabaza y canela vegano con cobertura de chocolate blanco a base de leche de coco. ¡Se te van a poner los ojos en blanco! Ingredientes: calabaza, dátiles, eritritol, leche de coco, aceite de coco, harina de avena sin gluten, fécula de maíz, canela, vainilla, levadura, sal, manteca de cacao, leche de coco en polvo, sucralosa."

4. Bun and Coffee. (Málaga)

No querrás perderte sus dónuts veganos que cuentan con una temática diferente cada mes. ¿Fantasía? Fantasía. Si quieres saber qué te espera este ' junio tropical', apunta:

Peachy. Glaseado de melocotón, drizzle de melocotón, y topping de crema con albahaca.

Chilli Mango. Glaseado de mango, con un punch de chile picante de sabor.

Piñacolada. Glaseado de piña colada, con un toping de crema de coco y piña seca.

Chocolate Mango con flor de sal. Choco negro con un toque frutal.

Ah, y no te pierdas su café, que está RI-QUÍ-SI-MO.

5. Blackbird. (Valencia)

"El mejor dónut que he probado nunca", es el comentario que más se repite en su cuenta de Instagram. ¡Y no nos extraña! La crítica y el público han hablado y este local de aires bohemios se ha convertido en el punto de encuentro de los donuts-adictos valencianos.