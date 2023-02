¿Un deporte que una boxeo, artes marciales, bootcamp y yoga? Se llama KO y está arrasando por todo el mundo

Lo sabemos: hacer deporte, cuando no estás motivada, da una pereza terrible. Pero, para qué vamos a negarlo, cuando lo logras... ¡qué gran satisfacción se siente! Quizá el problema no sea tu motivación, sino que no has encontrado un ejercicio con el que realmente digas: "ME GUSTA". Y por eso han aflorado gimnasios en los que se combinan distintos tipos de actividades, como es el caso de B3B, un gimnasio solo para mujeres en el que en una clase puedes practicar spining, boxeo y ballet o, (casi) el recién llegado a Madrid KO, que está ideado para ser feliz y une Boxeo, Artes Marciales, Bootcamp y Yoga.

Con 13 espacios repartidos entre Perú, Chile, Colombia y ahora España, KO URBAN DETOX CENTER (C/ Belén 15, MADRID) es un espacio de entrenamiento en mitad de la urbe para entrenar cuerpo, mente y emociones. Su nuevo centro en Madrid cuenta 250 m2 y 2 salas de entrenamiento, una de su lado guerrero y poderosos, para clases POWER y otra de su lado calmo, le llaman SOUL. Una sala sellada como un búnker de sonido y de calor y la otra con vistas a naturaleza que aportan paz y calma que ayudan al encuentro con uno mismo que tanto se necesita en la actualidad.

El concepto, la filosofía y la cultura KO URBAN DETOX CENTER de "train for happiness " está ideado para todo ser en el mundo de forma integral sin importar la edad, ni el género, ni el país, ni el momento de la vida. Para lograr aquello, el equipo de trailers de KO tiene la responsabilidad de contagiar al mundo "ganas de vivir en gratitud desde el amor".

Fundada y dirigida por la limeña Ale Llosa en 2008, el Método KO se apoya en cuatro pilares como base para vivir en armonía: