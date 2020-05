Delivery: Móntate el restaurante en casa y sigue los pasos de 'influencers' y 'celebs'

POR stilo.es

Berlanga: arroces de cine

Este rincón que respira arte por cada una de sus paredes, es obra del hijo del gran cineasta Berlanga, abrió sus puertas apenas unas semanas antes de que se decretara el Estado de Alarma. Un hecho que no impidió que su dueño y chef, José Luis García Berlanga, siguiera en marcha con el proyecto. Sin pensarlo dos veces, se reinventó en un abrir y cerrar de ojos, y puso en marcha el sistema de take away o de envío a domicilio a través de la plataforma Deliveroo. Desde hace casi dos meses, sus arroces llegan a las casas de la capital en perfectas condiciones ya que hay que reconocer que se trata de una receta caprichosa y complicada de ofrecer para llevar.

Los críticos más afamados, como José Carlos Capel o Carlos Maribona, afirman que el punto del arroz llega perfecto así que si tú también quieres comprobarlo, entra en restauranteberlanga.com y decide cuáles de sus arroces quieres probar.