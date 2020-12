Dale un toque gourmet a esta Navidad tan diferente

Nadie pone en duda que estas van a ser las navidades más diferentes que vamos a vivir con desplazamientos restringidos y con reuniones de no más de 10 personas en la misma casa.

Sin embargo, no hay que perder las buenas costumbres de años anteriores y que el ánimo no decaiga y no dejemos de comer cosas ricas durante estos días que celebraremos con nuestros seres más queridos en petit comité.

Desde Stilo queremos recomendarte algunos productos que te ayudarán a darle un toque gourmet a las diferentes comidas y cenas que vayas a celebrar esta Navidad.

Son días para disfrutar y darnos pequeños homenajes gastronómicos y con estos productos que hemos seleccionado lo vas a conseguir seguro.

Es verdad que la recomendación general es no excederse con las comidas y las bebidas pero tampoco ponerse unos límites muy exigentes. El caso es disfrutar de estos días en la mejor y corta compañía comiendo cosas ricas y especiales.

¡No te arrepentirás!

Para el aperitivo, nunca pueden faltar los embutidos y el queso

Desde Navidul nos ponen fácil llenar nuestra mesa con los mejores ibéricos gracias a sus estuches 'Sencillamente ibéricos'. Hay cuatro variedades: Jamón Curado Reserva; Jamón Ibérico; Paleta ibérica y un mixto ‘gourmet’ que contiene jamón, chorizo y salchichón ibéricos.

Para estas navidades Caprice des Dieux y Cristina Oria se han unido para crear el pack perfecto para tomar el aperitivo ya que contiene un queso de 200 gramos de dicha marca, un bote de mermelada artesanal de albaricoque, una bolsa de pan crakis tradicional, una tabla de madera y un cuchillo especial para quesos.

Y seguimos con los quesos y por eso no hay que dejar escapar las variedades gourmet que nos ofrecen desde Lácteos Martínez-Queso Los Cameros: los añejos de oveja, vaca y cabra con corteza natural.

Deleita a tus invitados con estos aceites de Oliva Virgen Extra, variedad de aceituna picual, e infusionados con aroma de trufa blanca y de trufa negra, de la joven empresa Espora Gourmet. Un poquito de pan para mojar y ¡listo!

Para animar el aperitivo podemos tomar una rica sangría Lolea acompañada de unas palomitas Pop It. Hay tres packs disponibles con sabores diferentes: Lolea nº1 en el que los sabores cítricos maridan a la perfección con las palomitas salted-caramel; Lolea nº2, las uvas blancas de esta sangría casan a la perfección con las palomitas de canela y por último Lolea nº5, en la que su mezcla de flores de Hibiscus y jengibre combina con las palomitas de violeta.

Más aceites de los buenos para sorprender a tus invitados con este estuche 4 variedades de aceite ecológico Ros Caubó de la firma Set & Ros, que incluye 4 botellas de 250 ml de los delicados varietales de la casa (Arbequina, Cornicabra, Hojiblanca y Picual) junto con un vaso oficial de cata, sus respectivas notas y las ‘instrucciones’ para aprender a diferenciar cada uno.

Postres y espirituosos

Tras una copiosa comida siempre entra bien una copita. El gin tonic sigue en auge en nuestro país y para hacerte uno no olvides un gran clásico en el mundo de las ginebras como es la Beefeater Dry Gin que esta Navidad tiene una nueva edición limitada con la que la marca pretende hacer un homenaje a su ciudad de origen reflejando la esencia de Londres con sus elementos más comunes.

Para los amantes del whiskey irlandés, Jameson trae un pack exclusivo de una botella con petaca para darle una patada bien fuerte a 2020 y dar la bienvenida a 2021.

Los postres no están reñidos con las copas y para muestra este pack que ha surgido de la unión del whisky Cardhu y Pan.Delirio, con el que podrás disfrutar de pequeños bocados de roscón y una copita de esta mítica bebida.

Y seguimos con los postres porque si hay uno típico en Navidad son los turrones y aquí te traemos unas propuestas para que te salgas de los habituales sabores de yema o chocolate.

Lay's Gourmet presenta su combinación más llamativa de turrón realizado con patatas fritas gracias Albert Adrià. Este es el resultado de una deliciosa combinación de praliné de nueces de macadamia tostada, chocolate, caramelo, sal y las patatas fritas Lay’s Gourmet con su delicado crujido en cada bocado, para deleite del paladar.

Por último y no menos importantes te presentamos tres de las últimas ocho novedades de la marca de turrones de Agramunt Torrons Vicens. El maestro turronero Àngel Velasco ha creado el Turrón de Galleta, una sabrosa y original variedad con cobertura de caramelo, recubierta de una masa de praliné y elaborada al 100% con galleta artesana Spéculoos. Esta variedad resulta un placer sublime para el paladar gracias a su delicioso caramelo.

Otros dos originales turrones para esta Navidad de Torrons Vicens llegan de la mano de Albert Adrià. Se trata del de Baklava y el de Sacher. En el primero de ellos te traslada a Turquía con su deliciosa base de praliné de pistachos con cobertura de pistacho y pasta filo crujiente en la base.

Con el turrón Sacher, Albert Adrià se ha inspirado en la clásica Tarta Sacher austríaca. La pieza está lacada con un sello de nitrógeno líquido Sacher, igual que el dulce original que se sirve en los míticos cafés y pastelerías vienesas, como en el Hotel Sacher. Este preciado lingote está preparado a base de trufa de chocolate negro con pâte de fruits de albaricoque y crujiente de bizcocho.

¡Qué aproveche!