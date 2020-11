Te damos todas las claves para conseguir ser una #fitgirl en tiempo récord

Estoy convencida de que la historia de Erica Sánchez te sorprenderá, (y ayudará), mucho más si empiezo contándote un secreto. Esta periodista, escritora y fundadora de 'Corro y Soy Mujer' era una negacionista del running. Si, si, tal cuál; era oír salir a correr y literalmente huía. Pero todo cambió hace ocho años cuando se dio cuenta de algo importante: "los últimos años de mi vida los he centrado en lo profesional y me he abandonado a mi misma. No me cuidaba, no me quería y esto debía cambiarlo", nos cuenta la periodista.

Su amor por el running tiene una fecha: un día de marzo de 2012. Aquí empezó la nueva Erica, no solo a nivel mental y físico sino también a nivel profesional, pero esto último todavía no lo sabía. Su primera experiencia tras salir a correr, como era de esperar, fue todo un fracaso. "Estuve 15 minutos fuera de casa y pensaba que me ahogaba. Mi valoración fue decirme que no salía más a correr, pero fueron mis compañeros de trabajo (corredores) quienes me apoyaron con un plan de entrenos adaptado a mi", nos explica Erica.

Salir a correr a la aventura, un error común de principiantes

Lo que cuenta Erica a stilo.es es algo habitual entre quienes no tienen un hábito de correr y de repente, el día menos esperado, se calzan las zapatillas y salen a la aventura sin un plan de entreno. Esto solo puede traerte una conclusión negativa, y es que no quieras volver a dar una zancada en tu vida. Por ello, la periodista insiste en algo importante: "debes ponerte en manos de expertos para que te marquen una rutina de entrenamiento", como ella hace en su centro Maldito running (del que os hablaré más adelante).

"En realidad, lo que me hizo cambiar el chip fue seguir el plan que me preparó uno de mis mejores amigos (runner). Empecé solo trotando y andando dos veces por semana, no podía salir más días porque rondaba casi los 100 kilos. Después, me aumentó a tres veces por semana y ya, al cuarto mes, me dijo que tenía que apuntarme a una carrera, aunque fuera de 5 km. Solo así iba a saber si correr me molaba".

Dicho y hecho. Erica no solo corrió su primera carrera sino que, a pesar de llegar la última, fue la mejor experiencia de su vida hasta el momento. "Por primera vez en la vida había conseguido hacer algo por mi sola y esto me dio una libertad y una satisfacción que nunca había sentido", nos cuenta Erica.

Una sensación maravillosa que le llevó a apuntarse a varias carreras hasta que a finales de 2012 corrió su primera media maratón (21 km). Fue aquí cuando se dio cuenta de que estaba consiguiendo algo con lo que llevaba soñando desde los diez años -edad en la que empezó su primera dieta-: su cuerpo estaba cambiando y, lo mejor de todo, prácticamente sin esfuerzo. Estaba tan enganchada al running que para Erica salir a correr era parte de su vida, un "balón de oxígeno" que le estaba permitiendo cumplir uno de sus sueños: bajar de peso.

"No empecé a correr para adelgazar sino para buscar tiempo para mi"

Sus primeras medias maratones hicieron que quisiera comerse el mundo a zancadas: el 3 de noviembre de 2013, en Murcia, corría su primera maratón. Una fecha que jamás olvidará porque le llevó a crear el que ahora es uno de los pilares fundamentales de su vida: el blog 'Corro y Soy Mujer. Una plataforma que da voz a todas aquellas mujeres que se sienten identificadas con ella, y que precisamente nació con este objetivo.

"Quería contar al resto del mundo que yo, una persona con sobrepeso y limitaciones físicas y psicológicas, en solo un año había conseguido superarme a base de entrenamiento y dedicación. El running puede salvarte de tu día a día", nos explica Erica.

Y a partir de aquí, la vida de Erica dio un giro de 360º a nivel personal y profesional. "No solo aprendí a conocerme mejor y a trabajar mi capacidad mental sino que he conseguido saber que lo que más me gusta de correr es la larga distancia", nos comenta la periodista.

A día de hoy ha corrido 11 maratones, los más importantes de España y a nivel internacional, el de Berlín; se ha enfrentado varias veces a una prueba de 100 km en Elche; ha realizado carreras de montaña, entre ellas Peña Golosa (64 km) en Castellón; y desde 2018 gestiona su primer proyecto empresarial, Maldito Running. Una plataforma virtual de entrenamientos personalizados que creó junto a la que era su entrenadora, Bibi, y que nació gracias a sus seguidoras. "Mi objetivo era ayudar, guiar y entrenar a todas las mujeres que quisieran conseguir su felicidad a través del deporte", cuenta Erica.

Un proyecto que consiste en diseñar planes de entrenamiento ad hoc a cada cliente y con un seguimiento semanal, no solo de running sino también a través de tablas de fuerza, y que desde enero tiene su versión presencial, en Elche (Alicante). En Maldito Running Elche, además de entrenamientos personales, existe la opción grupal, tanto para las tablas como para salir a correr, cumpliendo con todas las medidas de seguridad frente al Covid-19.

2020, el año de los sueños cumplidos

Pese a la pandemia, Erica ha desplegado todas sus alas apostando, no solo por el centro Maldito Running Elche, sino por lanzar al mercado su primer libro: 'Corro y Soy Mujer: como una primera zancada puede cambiarte la vida', de editorial Planeta.

"La experiencia que he ido acumulando desde que en 2012 decidí empezar a correr ha sido tan satisfactoria que decidí que tenía que compartirla porque me consta que hay muchas mujeres que se sienten como yo me sentí. Mi objetivo principal al escribir este libro era que quienes decidan leerlo, al terminarlo, tengan muchas ganas de salir a correr", confiesa Erica.

No se vosotras, pero en stilo.es vamos a desempolvar las zapatillas para volver a salir a las calles, ¡gracias '@Corroysoymujer'!