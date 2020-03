Coronavirus: el papel de los medios de comunicación esencial

Miedo, incertidumbre, pánico... En tiempos de crisis las palabras que, en ocasiones, suelen aparecer en nuestra mente tienen ciertas dosis de negatividad. El por qué es sencillo: cuando nos enfrentamos a escenarios desconocidos tendemos a procesar conceptos derivados de ese pánico colectivo que estamos viviendo. Estamos ante la primera pandemia mundial desde hace de más de 100 años, una situación sin precedentes que nos ha pillado totalmente desnudos. No sabemos cómo comportarnos, y lo que es peor: desconocemos cuando podremos volver a la normalidad. Besar, abrazar y tocar se han convertido en actos lejanos y ahora solo pensamos en ser los mismos de antes.

En este contexto tan volátil, en el que sabemos que existen herramientas para contener el Covid-19 pero no disponemos de la información necesaria que acabaría con nuestro miedo de un plumazo, el papel de los medios de comunicación, de los editores y de los periodistas alcanza más importancia que nunca, según ha declarado Fernando de Yarza, presidente del WAN-IFRA (Asociación Mundial de periódicos y editores), al diario de Mallorca. "Solo proporcionando una información cercana, útil, veraz, completa, rapida, precisa y comprometida con los ciudadanos, lograremos frenar el temor al contacto social".

Así mismo, Fernando ha querido destacar la fuerza del periodismo frente a la desinformación, uno de los mayores enemigos del miedo:"el periodismo es el mejor antídoto contra la desinformación, los silencios y las mentiras". Además, el presidente de WAN-IFRA, ha querido destacar que en estas circunstancias la responsabilidad de los medios y de cada individuo que forma parte de ellos es más importante que nunca. "Los ciudadanos de todos los países tienen ahora no solo el derecho sino la necesidad urgente de nuestro trabajo ya que somo un servicio público de primera necesidad.

Y como periodistas, y tal y como reconoce Fernando de Yarza, ahora más que nunca el mundo nos necesita para saber qué sucede para estar informados y que así no crezca esa incertidumbre que provoca escenas de pánico. "Prestamos un servicio esencial. No podemos cerrar ni tomarnos unas semanas de descanso. Ahora es cuando se ha de ver el compromiso con la libertad de expresión y con el derecho a la información". Un derecho que todos tenemos y que no nos pueden arrebatar. Porque como bien dice Fernando "los medios deben poder continuar con su compromiso irrenunciable en defensa de la libertad y del futuro democrático".