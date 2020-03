Bloques de hormigón y un niño de dos años y medio a modo de pesa. Así entrena un deportista de élite en casa

"Mi marido ha perforado una de las paredes de casa para poder entrenar", confiesa Liliana Fernández Steiner, jugadora profesional de Voley playa. Esta es una de las confesiones que la deportista de élite hizo a Sonia Fornieles, directora de nuestra revista, Stilo, durante la entrevista en directo en Stories (instagram). Una charla que mantuvieron gracias a nuestro nuevo formato, #YomequedoencasaconStilo. Se trata de un serial en el que vamos a ir entrevistando a diferentes personajes del mundo de la cultura, del deporte, de la música o de la moda.

Tras entrevistar a la actriz Esmeralda Moya, donde también contó a Sonia como estaba llevando esta situación de confinamiento, en #YomequedoencasaconStilo hemos tenido el honor de que Liliana nos cuente en exclusiva cómo un deportista de élite tiene que adaptar su vida para poder entrenar en casa. Mucha imaginación y sentido del humor, estos han sido dos componentes muy importantes en el momento en el que la deportista tuvo que enfrentarse al Estado de Sitio impuesto por el Gobierno.

Una situación a la que Liliana y su marido, también deportista, supieron adaptarse desde el primer momento. "Mi marido tiene un gimnasio montado en casa por lo que ya contaba con una bici con rodillo que me permite completar la parte cardio de mi entrenamiento y barras de 2 y 5 kilos de pesas para hacer brazo". Aunque parece que todo está controlado, Liliana confiesa a nuestra directora que para suplir la fase de fuerza no era suficiente: "Con el peso de las barras no podía realizar mis entrenamientos habituales así que mi marido ha tenido que perforar varias paredes de la casa para colgar las pesas que hemos creado con hormigón y poder así levantar más peso"

Pero los malabares para poder seguir realizando su trabajo, tenemos que tener en cuenta que estamos ante una deportista profesional y por tanto vive de esto, no terminan aquí. Liliana tiene un hijo de dos años con el que tiene que cuadrar su 'teletrabajo' y que mejor forma de adaptarse a él para poder continuar con su rutina, imprescindible en su día a día: "Necesito una rutina para motivarme a diario ya que me ayuda mucho mentalmente". Y precisamente gracias a esta rutina Liliana ha encontrado la excelencia en cuanto a organización de su trabajo, su entrenamiento.

Buscar las horas de descanso del pequeño de la casa es la clave del horario de trabajo al que cada día se enfrenta Liliana. "Me levanto muy temprano para hacer la primera fase de entrenamiento físico, antes de que el niño se despierte. Una vez realizado me dedico a él hasta la hora de la sienta, momento que utilizo para complementar mi segunda fase de entrenamiento y así cuando se despierta vuelvo a dedicarle mi atención hasta la hora de dormir".

Bici, pesas de hormigón, barras, una esterilla y paredes para practicar el control de balón. Así entrena Liliana en casa mientras el COI (Comité Olímpico Español) toma una decisión sobre los próximos Juegos Olímpicos que, en principio, deberían celebrarse en Tokio. Una cita con el deporte de élite que de momento no se aplaza, según nos ha adelantado la jugadora de voley playa. "Desde las organizaciones españolas nos piden calma. No se va a tomar, de momento ninguna decisión".