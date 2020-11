Confirmada la segunda temporada de 'Emily in Paris'

Si has sido de esas personas que te has hecho una maratón de 'Emily in Paris' estás de enhorabuena ya que está confirmada una segunda temporada de la exitosa serie en Netflix.

Desde luego esta serie de diez capítulos de poco menos de 30 minutos protagonizada por Lily Collins se ha convertido en un auténtico fenómeno y la verdad es que muchos esperábamos la confirmación de la segunda temporada ya que si la has visto, ese final queda abierto para nuevas historias.

'Emily in Paris', producida por Darren Star, el mismo que está, por ejemplo, detrás de 'Sexo en Nueva York', se estrenó el pasado 2 de octubre de 2020 y desde entonces no se ha bajado en ningún momento de las 10 series más vistas en España.

Así que auguramos un gran éxito a la segunda temporada que parece que se empezará a rodar la próxima primavera en París.

Por si no has visto aún 'Emily in París', te contamos de qué va

Emily (Lily Collins) con 20 y tantos trabaja como ejecutiva de cuentas en una empresa de marketing en Chicago, cuando por casualidades de la vida esta compra una empresa en París y le dan un puesto en dicha ciudad para relanzar las redes sociales de las cuentas que se gestionan desde allí.

Tiene trabajo y novio estable en Chicago pero, Emily no rechaza esta oportunidad laboral y comienza su nueva vida en París, donde tendrá que ganarse a sus compañeros de trabajo y a los parisinos, una tarea no tan fácil cuando llegas a la Ciudad de la Luz sin tener ni idea de francés.

Por supuesto, no faltan los chicos guapos ni amigas repentinas alrededor de Emily en su nueva vida en París, donde, por supuesto, sus ideas no dejan de hacer crecer las redes sociales de todas las cuentas que gestiona.

'Emily in Paris' también se ha convertido en un referente de moda y los looks que lleva Lily Collins para interpretar a Emily no pasan desapercibidos y de hecho, la venta de sombreros y boinas no ha dejado de crecer desde que ella les da tanto uso en sus diferentes atuendos parisinos.

No se puede negar que 'Emily in Paris' es una serie que engancha al público más variopinto. Es fácil de ver ya que no falta historias de amor, sexo, escenas divertidas y alguna que otra crítica a la forma de ser de los parisinos.