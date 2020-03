Colaboraciones musicales que nunca hubieras imaginado

Los diez duetos más sorprendentes de la historia de la música.

POR stilo.es

Whitney Houston y Enrique Iglesias

La diva de la música y el hijo del mito Julio grabaron juntos el tema ‘Could i have this kiss forever'. Corría el año 99, los dos estaban de plena actualidad y se empezaban a llevar este tipo de colaboraciones musicales que te dejan a cuadros. Ahora no sorprendería tanto a lo mejor, pero ya lo creo si lo hizo entonces. Lo curioso es no es muy recordado este dueto.