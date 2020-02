Chloé Harrouche, la insider francesa que tienes que conocer

Chloé Harrouche (29) tiene definido su estilo y una opinión formada de esta industria. Hablan de ella como la nueva Jeanne Damas. De acompañar a su madre a los desfiles a consultora de moda. Y directora creativa de la marca Loulou Studio. Así el perfil de esta coolhunter parisina, que se conoce en redes como Loulou de Saison. Su mantra, mantenerse fiel a sí misma.

La bloguera se reinventa con Loulou Studio para centrarse en tejidos básicos con un toque diferente, con un universo que gira en torno a su visión de la mujer moderna: “Me lancé a crear Loulou Studio con el deseo de ver prendas que siempre utilizo y que a veces me cuesta encontrar en los escaparates. París es mi musa, me inspira su arquitectura y su vida artística”. Chloé defiende a capa y espada un estilo atemporal en su street style, donde se imponen las prendas elegantes pero cómodas. ¿Los básicos que dominan su armario? “Me centro en tejidos correctos, que tengan el corte perfecto. Si hay algo que me obsesiona son las camisetas blancas; los suéteres, estructurados y cómodos”, afirma.

Stilo: ¿Cuál es tu diseñador fetiche?

Chloé Harrouche: Imposible elegir uno, me gustan muchos por diferentes razones. Admiro especialmente la creatividad de Jonathan Anderson para Loewe, Miuccia Prada y Virginie Viard en Chanel. Me ha sorprendido mucho Daniel Lee en Bottega Veneta.

Stilo: ¿Hay en esta industria un antes y un después de Karl Lagerfeld?

C. H.: Su esencia permanece, seguirá siendo un genio. No me gusta mirar atrás en el pasado y creo que a él tampoco le gustaría.

Stilo: ¿Qué opinas de la moda española?

C. H.: Las mujeres españolas son más atrevidas que las francesas. Muy meritorio.

Stilo: La firma nacional que más admiras...

C. H.: Loewe es la marca que más me convence, porque respeta los códigos de la herencia española.

Stilo: ¿A favor del fenómeno low cost?

C. H.: No. Creo en el lujo asequible, pero no en el masivo. Me gusta comprar piezas de calidad que pueda conservar, en lugar de prendas que me pondré solo dos veces.

Stilo: ¿A quién consideras iconos de estilo?

C. H.: Jackie Kennedy y Audrey Hepburn. Me inspiran mujeres fuertes, seguras y elegantes, pero a veces vulnerables.

Stilo: ¿Cuáles son tus tesoros fashion?

C. H.: Una chaqueta Chanel de mi abuela, que, más allá de ser cool, tiene un gran valor sentimental.

Stilo: ¿Dónde encuentras la inspiración para tus estilismos?

C. H.: De una manera realmente espontánea. Me gusta el diseño y la arquitectura y eso se refleja en mi forma de vestir. La proporción en mis siluetas es muy importante.

Stilo: Describe un look perfecto para este invierno...

C. H.: Un suéter de cachemira de Lou-lou Studio, un pantalón de cintura alta, botas de Khaite y un abrigo largo y bien cortado.

Stilo: ¿La persona a la que más admiras?

C. H.: Mi madre. Nos crio a mi hermana y a mí sola, trabajó duro sin quejarse. Con el tiempo me he dado cuenta de que la vida no ha sido fácil para ella.

Stilo: ¿Qué te hace mantener el equilibrio?

C. H.: Intento dar lo mejor de mí cuando me pongo a hacer algo, me concentro en la calidad antes que en la cantidad.

Stilo: ¿Cuál es tu lema?

C. H.: Sé fiel a ti misma.