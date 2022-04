La Casa de los Sueños de la influencer 'Balamoda' disponible para reservar a través de Airbnb

Belén Canalejo (@Balamoda) se convirtió en anfitriona de Airbnb de una manera inesperada. Desde que ella y su familia decidieron que iban a mudarse a Estados Unidos tenían claro que querían mantener la casa viva y la mejor opción fue alquilarla a través de Airbnb.



De esta manera, el hogar que para ellos había significado un sueño, se convirtió en un instrumento para conseguir otro sueño. Como ella dice, hay que reconducir la pena de dejar una casa y entender la parte buena que hay detrás de compartir algo que uno aprecia tanto. "Nuestra casa en Madrid, la casa de los sueños, es muy especial y mucha gente la conoce porque conté todo el proceso de reforma a través de las redes. Es un hogar al que le tengo un apego enorme porque fue muy soñado, llegó en un momento de salud complicado y se convirtió en escape y motor. Por eso, estoy muy contenta de que ahora otras personas puedan sentir la magia que tiene, del mismo modo que yo siento la de otros alojamientos cuando viajo”, cuenta Belén Canalejo, influencer, emprendedora y anfitriona en Airbnb desde 2021.

Cuando viaja y, más aún si lo hace con sus hijos, a Belén le gusta sentirse como en casa. La estética, la comodidad y la practicidad son fundamentales para ella. La influencer lleva ya muchos años siendo nómada digital y, para poder compaginar el trabajo y el placer, ha dado con una serie de trucos que quiere compartir con las familias viajeras de todo el mundo.



Consejos para futuras familias nómadas por @Balamoda



Disfrutar, estés dónde estés. Puede parecer una obviedad, pero el primer paso para vivir en cualquier lugar es desearlo, tener ganas de lanzarse a vivir la aventura y aprovechar la experiencia al máximo.



Buscar un alojamiento donde te sientas cómodo y a gusto. Para Belén, este es un must que deben cumplir las casas que reserva a través de la plataforma y, aunque cada persona puede leerlo de un modo distinto, para ella es imprescindible que el espacio en el que se quede junto a su familia sea acogedor y tenga una estética de su estilo.



Mantener rutinas y rituales familiares. Tener rutinas es clave para los niños, no solo para crear un horario al que se puedan acostumbrar, también para que no sientan que viven en unas vacaciones constantes. Además disfrutar de momentos corrientes juntos como el desayuno o la cena, ayuda mucho a la convivencia familiar.



Tener un espacio para trabajar. La influencer lleva años viajando donde quiere porque el estilo de trabajo que desempeña se lo permite. Eso sí, cuando elige una casa se fija siempre en que tenga un espacio donde concentrarse y, por supuesto, wifi.



Adaptarse y ser más flexible. Al viajar a otros países, no todo está siempre al gusto de todos. Es por eso que a veces ser más flexibles y ceder ante las nuevas situaciones facilita mucho la convivencia.



Consejos para anfitriones en Airbnb



Lo imprescindible. En casa se suelen acumular más cosas de las necesarias, por eso lo primero que Belén recomienda es sacar todo lo repetido (en su caso 2 cafeteras, 4 tijeras, 5 juegos de vajilla). Una vez hecho, el siguiente paso es organizar cada estancia para que luego sea más fácil volver a ordenar, y de paso hacer algunas fotos para recordar dónde va todo.



Recomienda tus favoritos. Todo el mundo sabe que las mejores recomendaciones son las de los locales, así que Belén recibe a sus huéspedes con una guía de sus restaurantes favoritos de la zona e indicaciones para el transporte público, entre otras recomendaciones. Incluso les cuenta cuáles son los hospitales, supermercados y otros servicios que se encuentran cerca de la casa.



Manuales de instrucciones. Vivir en cualquier lugar en familia puede sonar idílico la mayor parte del tiempo, pero también implica hacer cosas del día a día como poner lavadoras, cocinar o recoger las habitaciones. @Balamoda lo sabe bien y, por eso, se encargó de preparar un manual de instrucciones básico del funcionamiento de la casa dónde explica a los huéspedes cómo funcionan los electrodomésticos, el termostato, el reciclaje y cómo no… ¡el wifi!



Deja que te guíen. Tener un anuncio bonito y que llame la atención de los usuarios es un requisito muy importante para empezar a recibir reservas y compartir tu hogar con el mundo. Cuando decidió dar el paso y compartir su casa a través de la plataforma, Belén se sumergió de lleno en la comunidad y vio varios vídeos que la guiaron y le sirvieron de mucha ayuda. También contactó con otro anfitrión, quién le resolvió muchas de sus dudas. En cualquier caso, ¡cada día aprendes algo nuevo!



Estancias felices. Para la influencer una de las máximas como anfitriona es conseguir que la gente se sienta a gusto, quiere que los huéspedes disfruten de su alojamiento como si fuera su propio hogar. Por eso, procura responder lo antes posible a todas las consultas, anticiparse a sus necesidades, dejarlo todo bonito y ser amable ante todo.