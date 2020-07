'La Casa de Papel': la T5 ya es una realidad

Ya te lo adelantábamos en stilo.es, la nueva temporada de ‘La Casa de Papel’ era solo cuestión de tiempo; y no nos equivocamos. El exitazo español no podía dejarnos con la intriga del último capítulo de la cuarta temporada y ya se ha confirmado el arranque del rodaje tras su parón a causa del Covid-19.

El calendario de grabación de la segunda serie más vista de Netflix en lo que va de año, según los últimos datos de la plataforma, estaba previsto para primeros de año pero la crisis del coronavirus boicoteó el plan.

Sin embargo, la nueva realidad ha permitido que ‘La casa de papel’ vuelva. Los estudios de grabación y los exteriores han vuelto a vibrar con la presencia de todo el equipo y el elenco de actores que forman parte de esta exitosa serie con 65 millones de espectadores de media a sus espaldas.

Las normas de seguridad y la dinamización del aforo ha permitido volver a ver ‘al profesor’, Álvaro Morte, manos a la obra. Uno de los personajes más queridos de la serie ha confirmado el comienzo de la grabación con una imagen en la que aparece con mascarilla en el estudio de grabación.

“I’m back. The professor is back” (he vuelto. El profesor ha vuelto), es la frase que lo confirma todo.