Cómo tener una vida más feliz (y saludable), según una yogui

Los propósitos están para cumplirlos. Probablemente hayas empezado este precioso 2020 con una gran lista de cosas por hacer, como dejar de fumar, hacer más deporte o intentar seguir una dieta más sana, ¿verdad?

En Stilo somos muy conscientes de que no es nada fácil enfrentarse a estos objetivos. Y por ello, y aún con la resaca de las fiestas y los excesos navideños que a muchas de nosotras nos siguen pasando factura, hemos tirado de 'comodín' y hemos charlado con una experta en el tema que sí se toma su rutina muy en serio.

Ella es Carla Sánchez (@carlasanchez.well), yogui profesional, cofundadora de 'Secret Yoga Club' y embajadora de la kombucha KeVita. Asistió a su primera clase de yoga con solo diez años y, por eso, siempre ha tenido claro que la alimentación y el cuidado del cuerpo son los dos elementos fundamentales de su vida.

Confiesa que, día a día, sigue intentando aprender o reinventarse en sus clases pero, lo sorprendente, es que además de ser profesora de yoga (y toda una 'instagramer') también es actriz, ha aparecido en series como 'El internado' (que, por cierto, pronto volverá a nuestras pantallas) o 'Escenas de Matrimonio'.

Cada día Carla se muestra cercana con sus más de 16.000 seguidores en Instagram, donde no duda en compartir su forma de vida saludable. Pero hoy, nos ha dedicado un ratito a Stilo para que todas tomemos buena nota de su rutina, ¡y podamos llevarla a cabo!

¿Cómo podemos conseguir una vida saludable?

Una pregunta que no podemos dejar de cuestionarnos pero a la que Carla tiene una clara respuesta: "es muy importante tomar conciencia de que somos un todo, en yoga hablamos siempre de que somos cuerpo y mente, y tenemos que atender las dos partes por igual. El cuerpo lo cuidamos manteniéndolo fuerte y flexible a través del ejercicio físico y dándole alimentos nutritivos que nos aporten energía y salud; y la mente la cuidamos practicando técnicas de respiración, meditación, cultivando un pensamiento positivo y relaciones afectivas sanas".

Y es que, si somos conscientes y nos lo tomamos en serio esta práctica puede ser muy placentera, sobre todo cuando percibes que los beneficios son diarios a la vez que duraderos. Un buen día te despiertas y te das cuenta de que has mejorado con creces tu estilo de vida", afirma.

¿Cómo seguir una buena alimentación?

El 'qué comemos' es fundamental y no hay que obsesionarse. Según la yogui, "una buena alimentación pasa por ser un gesto consciente, es decir, conocer qué necesita mi cuerpo, qué le sienta bien, comer siempre productos de temporada porque los nutrientes son mejores y es sostenible, intento que sean orgánicos cuando se puede, escojo con cuidado lo que bebo y busco que haya un aporte, como por ejemplo la kombucha Kevita".

"Evito los alimentos procesados, cocino sencillo y ligero, me preocupo por cuidar la microbiota, todas esas bacterias buenas que mantienen mi equilibrio interno y disfruto de cada cosa que me llevo a la boca sin obsesiones, comer es un placer y nos conecta con la vida", añade.

¿Ejercicio? Sí, pero... ¿cuánto?

Todas sabemos que hacer deporte es imprescindible. Por ejemplo Carla asegura que siempre recomienda a sus alumnos hacer deporte además de yoga, y al resto de deportistas complementar sus entrenamientos con yoga, pues en ambos casos es complementario y aporta muchos beneficios.

"Estamos diseñados para el movimiento y no perder esto de vista es básico para que el trabajo no convierta nuestro día a día en una rutina sedentaria. Sea cual sea tu agenda, haz al menos 30 minutos de ejercicio al día", aconseja.

Otros hábitos necesarios

Sabemos que, en ocasiones, no es nada fácil darnos un 'break' con nuestro móvil pero tal y como asegura la yogui (y la verdad que nosotras no podemos estar más de acuerdo):

"Debemos aprender a hacer mejor uso de la tecnología, enfriar un poco esta fiebre por las redes sociales y tanto chat de grupo, para reforzar los vínculos con las personas que nos rodean quedando más, hablando más por teléfono, haciendo escapadas a la naturaleza juntos y favoreciendo el contacto directo con ellas, algo mucho más enriquecedor".

¿Y qué pasa con el 'self-care'?

A nosotras no nos cabe duda, el autocuidado es fundamental para sentirnos mejor con nosotras mismas.

Para Carla Sánchez, "La piel es el reflejo de lo que comemos, por lo tanto, llevar una alimentación limpia se verá reflejado en tu belleza. Lo que te pones también cuenta porque es lo que la protege de los agentes externos como los cambios de estación, los cambios de temperatura de calefacciones y aires acondicionados, y por supuesto el sol, así que elegir una buena crema es importante".

Pero, ¿cómo sabemos qué producto elegir? "Yo me decanto por productos veganos y libres de crueldad. Pero por fantástica que sea una crema, si no hay orden y constancia en tus hábitos, no verás grandes resultados. Yo soy muy fan de la kombucha KeVita después de hacer ejercicio y de los aceites orgánicos de coco y lino para la noche, es lo único que me pongo antes de dormir", confiesa.