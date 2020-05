Britney Spears derramó sudor y lágrimas para que ‘Oops!… I did it again’ fuera un éxito, y ya cumple 20 años

Enfundada en un mono rojo de látex Britney Spears lanzó su segundo álbum y volvió a hacer historia. El tema principal 'Oops!... I did it again' de su segundo disco fue toda una declaración de intenciones. Se encargó de cuidar hasta el más mínimo detalle, y por eso ahora cumple 20 años, pero está en nuestra memoria como si hubiese sido ayer.

El secreto de ese éxito

Después de su debut con 'Baby, one more time', en el que su aspecto de niña buena y sexy conquistó al público, Britney tenía claro que quería dejar atrás esa etiqueta, mostrarse más madura, aunque sin perder su identidad seductora con un toque de inocencia.

Y así surgió esta canción que ahora celebra unos cuantos añitos, y que durante 15 ha sido el sencillo más vendido por una artista femenina en Estados Unidos.

El videoclip se ha convertido en todo un icono gracias a ese mono de látex rojo, que aún hoy es homenajeado por artistas más actuales como Miley Cyrus. Diseñado por Michael Bush, que trabajaba habitualmente con la cantante, con la ayuda de la propia Britney y de la estilista Estee Stanley, a quien conoció por haber vestido a los NSYNC, grupo al que pertenecía Justin Timberlake, su novio del momento.

Pero a veces el camino de la fama es duro... y Britney tuvo que sudar, literalemente, la camiseta para lograr este bombazo.

Y es que el rodaje del vídeo no fue nada fácil. Bailar envuelta durante horas en aquel traje no fue el único de sus males, y también se llevó algún dolor de cabeza, y nada tuvo que ver la melena postiza que lucía.

En una de las tomas sufrió un accidente. En la secuencia en la que es grabada desde arriba mientras baila tumbada con un mini conjunto blanco, una de las piezas de la cámara se desprendió y le golpeó la cabeza. Pero eso no le hizo abandonar, y por eso hoy, 20 años después, estamos celebrando este aniversario.

Agradecida y emocionada

La propia Britney está feliz con esta celebración, y a raíz de un montaje que ha llegado a sus manos con declaraciones suyas de la época, ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo, y ha recordado la ilusión que puso en este proyecto.

Una alegría que ya venía necesitando después de haber vivido algunos años de altibajos, después de los cuales parece que por fin va saliendo, apoyada por su nuevo novio y entrenador personal Sam Asghari.