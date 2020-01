Billie Eilish bate récords en los Grammy 2020

La noche del 26 de enero tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles una nueva edición de los premios más importantes de la música: los Grammy. En esta noche tan musical hubo una clara ganadora. Ni más ni menos que Billie Eilish, que a sus 18 años ha conseguido cuatro de los galardones más importantes de esta gala en una misma noche. Ha batido todos los récords al convertirse en la primera mujer en llevarse los premios a Mejor Canción del Año; Mejor Álbum del Año; Mejor Artista Nueva y Mejor Grabación del Año.

Billie Eilish, con su cara de no haber roto nunca un plato, subió hasta en cinco ocasiones a recoger un premio. Además de los cuatro más importantes, la artista se llevó el de Mejor Álbum Pop Vocal. La joven estadounidense fue la gran triunfadora de los Grammy 2020 junto a su hermano Finneas O'Connell, junto a quien ha escrito 'When We All Fall Asleep/ Where Do We Go?', el disco que tantas alegrías le ha dado a Billie en una sola noche.

Billie Eilish no podía ocultar su sonrisa cada vez que subía al escenario a recoger un premio. Por supuesto, se quiso acordar de sus fans, ya que sin ellos no habría llegado hasta aquí. Hasta en dos ocasiones les agradeció su apoyo. Pero no fue de los únicos que se acordó Billie. Al recoger el premio a Mejor Álbum del Año, no pudo ser más clara y dijo: "¿Puedo decir que creo que Ariana Grande se merece este premio?" A lo que la artista aludida le contestó haciendo un gesto negativo con la cabeza y mandándole un beso.

Una gran noche con su estilo propio

Billie Eilish siguió fiel a su estilo de siempre para asistir a la gala de los Grammy. La artista de 18 años lleva su melena lisa negra con las raíces de color verde fosforito y eligió un look con el que parecía que iba a juego con su pelo.

La cantante eligió para posar por la alfombra roja de los Grammy un 'outfit' de Gucci compuesto de camisa y pantalones a juego. Ambas prendas sueltas y despegadas. Iban a juego también los zapatos negros con toques en verde y las uñas pintadas de este color. Llamaba también la atención la mascarilla transparente negra.

Este no fue el único look que eligió la cantante. Billie Eilish se puso otro total look de Gucci, en color crudo para interpretar su canción 'When the party is over'. Un momento en el que todo el auditorio enmudeció para disfrutar de su voz en directo. Uno de los momentos de la gala.