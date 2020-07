Belén Aguilera llega para revolucionarnos este verano con su disco

Hemos tenido a Belén Aguilera un poquito más de cerca y te animamos a que tú también termines de descubrirla. La chica detrás de su piano tiene una luz que se transmite más allá de su música.

Este verano te va a acompañar porque ya suena por todas partes con su nuevo disco 'Como ves, no siempre he sido mía' (Must Producciones), especialmente el tema 'Republicanas', escogido para acompañar ese lanzamiento el pasado 26 de junio.

Nos cuenta cómo se ha sentido desde ese día, y confiesa estar casi más nerviosa por el estreno del single que por el lanzamiento del disco (pues ya había estado compartiendo algunas de las canciones que ahora podemos escuchar del tirón), aunque "son unos nervios que disfruto".

Y es que para ella este es un tema muy especial con el que quiere lograr que quien lo escuche haga suya la historia y signifique algo distinto dependiendo de cada persona.

Deja atrás su participación en el concurso 'La Voz', ya que como dice entre risas "me he presentado a todos los castings". También lo intentó con 'Operación Triunfo', donde logró entrar al fin como invitada en la Academia. Incluso fue telonera en el concierto de OT 2017 en el Estadio Santiago Bernabeu, y hace pocos días se ha marcado un numerazo junto a Samantha durante el concierto que los exconcursantes de la de la última edición dieron en el Wizink Center de Madrid.

Fuera de los escenarios ha tenido la ocasión de colaborar con dos de sus participantes como son Edurne y Raoul Vázquez, a quien le une "una amistad que viene de largo".

En esta una nueva etapa le apetece indagar en la música indie, y la veremos colaborar con más artistas que no están ligados al universo OT, como Siloé.

Toca el piano "de oído", y lo hace como los ángeles, y te sorprenderá saber que nos contó que es súper fan de Chopin y se marcaría un dueto con él si tuviera la oportunidad.

Estamos deseando verla actuar en directo por España a partir de septiembre.

Este ratito con ella te demostrará que es tan especial como sus canciones, espera hasta el final del vídeo y entenderás por qué.