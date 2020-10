Bel Mondo: el sitio del que todo el mundo habla nos da la receta de moda

Hacía años que Madrid no protagonizaba una apertura tan sonada. Desde que Bel Mondo abrió sus puertas el pasado mes de septiembre, sus cocinas no dejan de echar humo. Por sus sofisticaos, coloridos y salones han desfilados desde los críticos gastronómicos más de este país como editores de moda, de belleza e influencers. Y es que todo el mundo quiere pisar el nuevo place to be.

Un mundo mágico que te atrapa nada más cruzar sus puertas, una especie de País de las Maravillas donde el comensal va con la mentalidad de disfrutar. Disfrutar de su ambiente, de la música, del color, de la decoración, de sus cócteles pero sobre todo de su propuesta gastronómica. Hoy celebramos el Día Mundial de la Pasta con una de sus recetas más instagrameadas, La Gran Carbonara.

Se trata de uno de los platos que más salen de cocina debido a su presentación. La receta una vez preparada se introduce dentro de un queso Pecorino, previamente vaciado, y así es como te los llevan a la mesa para su emplatado. Un plato que les ha llevado al éxito aunque no se quedan atrás otros de sus clásicos como las pizzas, elaboradas siguiendo la receta Napolitana ya que su chef, Ciro Cristiano, nació allí; las pastas artesanas, los risottos o los anti-pasti. Todo sabe como si estuvieras degustándolo en una auténtica trattoria italiana.

Pero, lo mejor de todo es que desde Bel Mondo han compartido la receta de este platazo con stilo.es para que sorprendamos a nuestras amigas, a nuestro chico o familia. ¡Ponte manos a la obra!

-Receta para cuatro personas

Tiempo de preparación: 20 minutos / Tiempo de cocción: 15 minutos

INGREDIENTI

3 huevos + 6 yemas

90 g de queso pecorino rallado

90 g de queso parmesano rallado

1 cucharadita de pimienta molida

400 g de espaguetis

8 finas rebanadas de guanciale maduro

COME FARE

En un bol, mezclar los huevos enteros y las yemas con el pecorino, el parmesano y la pimienta. Reservar. Cocine los espaguetis en una olla grande de agua salada hirviendo según las instrucciones del fabricante, luego escúrralos, reteniendo el agua de cocción.

Mientras tanto, en una sartén sin grasa, sazona las rebanadas de guanciale durante 5 minutos a fuego fuerte hasta que estén crujientes. Añade una cucharada de agua de cocción de la pasta, y luego añade los espaguetis. Quita la sartén del fuego. Añade la mezcla de huevos y mézclala vigorosa pero rápidamente: los huevos no deben cocinarse demasiado y la textura debe permanecer muy cremosa. Viértelo en un gran plato de sopa y sírvelo inmediatamente.

COOL TO KNOW

Nuestro chef Ciro prepara el plato sirviendo la pasta desde una rueda de pecorino para que coja todo el sabor del queso.

La mejor receta carbonara de Madrid merece el plato más bonito

Porque que sería de unos maravillosos spaguettis sin una vajilla que les acompañe. Cuando hablamos de gastronomía no solo importa la elección del chef sino también del interiorista o estudio de decoración que consigue multiplicar ese efecto óptico que consigue que te enamores de lo que tienes ante tus ojos.

Por ello, desde la marca de pasta Garofalo (la pasta italiana número uno en España) han contado con dos grandes artistas para diseñar el plato perfecto de pasta. Un proyecto a la italiana que cuenta con dos maestros: el chef Gianni Pinto, que es quien ha aportado las claves a la hora de elegir el tipo de recipiente ideal, y la artista Andrea Zarraluqui creadora de la pieza con la que propone viajar al sur Italia. Recorrer las coloridas tiendas de artesanía local de Vietri Sul Mare y recuperar la tradición de la cerámica de la Costa Malfitana.